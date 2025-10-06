Mister Sottil gongola: "Nulla avviene per caso"

Piedi ben saldi al suolo. Per tutto il resto ci sarà tempo. Comincia a fare la differenza la mentalità creata in questi lunghi mesi di lavoro, in questi termini il Modena piace al suo allenatore e la vittoria di ieri sera aiuta a sostenere la tesi: "Sapevamo sarebbe stata una partita tosta, dura – ha raccontato Sottil - siamo riusciti a trovare la chiave cammin facendo, abbiamo calciato tanto in porta nel secondo tempo, bene chi è entrato perché ha alzato l’intensità. Il Modena ha meritato la vittoria, ci siamo difesi anche con ordine e sono contento di questo gruppo, non era facile con tre partite in una settimana. Anche nel primo tempo siamo arrivati sul fondo e creato, loro avevano densità centrale e bisognava avere pazienza. Siamo riusciti ad essere più verticali poi, il loro portiere ha fatto tre parate importanti e sul corner finale l’abbiamo chiusa. Nulla viene per caso, qua c’è un lavoro dal 13 luglio. L’ho detto anche dopo il Pescara e dopo la Carrarese, la crescita è soprattutto nella mentalità e nella personalità. Il cambio degli esterni nella ripresa? Ho deciso di invertirli perché c’era più spazio a destra in qualche manovra e anche per cambiare un po’ il tema dei difensori dell’Entella. Zanimacchia e Zampano sono straordinari, l’hanno dimostrato. Anche per quanto riguarda i rigori guadagnati fin qui, arrivano per intensità e agonismo, in area bisogna arrivarci bene. Creiamo situazioni di uno contro uno, inserimenti, la squadra ci arriva bene. Rigore su Santoro è netto". Alla vigilia Sottil aveva predicato calma, anche se la classifica brutta non è e la gara di Palermo è da alta quota: "Giusto avere entusiasmo ed essere contenti – ha chiuso Sottil - e apprezzare l’apporto dei tifosi per come ci hanno spronato perché vedono una squadra che suda la maglia e interpreta bene la partita. Capisco ed è giusto che sia così ma bisogna rimanere coi piedi per terra e ragionare gara per gara. La sosta la viviamo come sempre fatto, allenamenti e lavoro per prepararci alla trasferta di Palermo che verrà". L’ha chiusa Pedro Mendes, il portoghese inizia a prenderci gusto ad entrare e segnare in pochi minuti: "Sto vivendo bene questo inizio di stagione, la squadra è prima e sono naturalmente felice. Se entro e faccio gol e vinciamo per me va bene lo stesso".

Alessandro Troncone