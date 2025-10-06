Yoox, l'unione fa la forza

Yoox, l'unione fa la forza
Mister Sottil gongola: "Nulla avviene per caso"

L’allenatore: "Ci siamo difesi con ordine, non facile dopo 3 match in sette giorni. Il cambio degli esterni? Per confondere gli avversari. C’era più spazio a destra". .

Mister Sottil durante la partita. Sotto, esultanza dei giocatori

Mister Sottil durante la partita. Sotto, esultanza dei giocatori

Piedi ben saldi al suolo. Per tutto il resto ci sarà tempo. Comincia a fare la differenza la mentalità creata in questi lunghi mesi di lavoro, in questi termini il Modena piace al suo allenatore e la vittoria di ieri sera aiuta a sostenere la tesi: "Sapevamo sarebbe stata una partita tosta, dura – ha raccontato Sottil - siamo riusciti a trovare la chiave cammin facendo, abbiamo calciato tanto in porta nel secondo tempo, bene chi è entrato perché ha alzato l’intensità. Il Modena ha meritato la vittoria, ci siamo difesi anche con ordine e sono contento di questo gruppo, non era facile con tre partite in una settimana. Anche nel primo tempo siamo arrivati sul fondo e creato, loro avevano densità centrale e bisognava avere pazienza. Siamo riusciti ad essere più verticali poi, il loro portiere ha fatto tre parate importanti e sul corner finale l’abbiamo chiusa. Nulla viene per caso, qua c’è un lavoro dal 13 luglio. L’ho detto anche dopo il Pescara e dopo la Carrarese, la crescita è soprattutto nella mentalità e nella personalità. Il cambio degli esterni nella ripresa? Ho deciso di invertirli perché c’era più spazio a destra in qualche manovra e anche per cambiare un po’ il tema dei difensori dell’Entella. Zanimacchia e Zampano sono straordinari, l’hanno dimostrato. Anche per quanto riguarda i rigori guadagnati fin qui, arrivano per intensità e agonismo, in area bisogna arrivarci bene. Creiamo situazioni di uno contro uno, inserimenti, la squadra ci arriva bene. Rigore su Santoro è netto". Alla vigilia Sottil aveva predicato calma, anche se la classifica brutta non è e la gara di Palermo è da alta quota: "Giusto avere entusiasmo ed essere contenti – ha chiuso Sottil - e apprezzare l’apporto dei tifosi per come ci hanno spronato perché vedono una squadra che suda la maglia e interpreta bene la partita. Capisco ed è giusto che sia così ma bisogna rimanere coi piedi per terra e ragionare gara per gara. La sosta la viviamo come sempre fatto, allenamenti e lavoro per prepararci alla trasferta di Palermo che verrà". L’ha chiusa Pedro Mendes, il portoghese inizia a prenderci gusto ad entrare e segnare in pochi minuti: "Sto vivendo bene questo inizio di stagione, la squadra è prima e sono naturalmente felice. Se entro e faccio gol e vinciamo per me va bene lo stesso".

Alessandro Troncone

