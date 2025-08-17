Mister Sottil "Toro, la prova della verità"

"La squadra arriva molto bene a questa partita, in termini di condizione fisica, conoscenza di principi e di giocate. Torino sarà il nostro primo impegno ufficiale e una vera e propria prova generale ad una settimana dal campionato, contro un avversario forte che ci metterà in difficoltà e ci dirà a che punto siamo veramente". Comincia così la conferenza stampa di Andrea Sottil in vista dell’impegno di domani sera (21.15, diretta su Italia 1) di Coppa Italia contro i granata.

"L’obiettivo è sempre quello di andare a vincere le partite, questa deve essere l’identità che dobbiamo avere sia in casa che fuori casa. Siamo consapevoli che abbiamo di fronte un avversario di categoria superiore, forte, preparato e con giocatori di alto livello. Io però dalla mia squadra voglio vedere sfrontatezza e leggerezza, con la personalità di andare a giocarsi la partita e non di andare a vedere giocare il Torino, insomma un Modena coraggioso. Il gruppo ha raggiunto una condizione fisica importante, non ci sono stati intoppi e soprattutto non ho visto nemmeno crampi nelle partite giocate sin qui nonostante il grande caldo".

Il mister poi fa la conta degli indisponibili, sgombrando anche il campo da alcune voci che volevano Pedro Mendes infortunato ad un piede nell’amichevole col Forlì: "Ponsi e Dellavalle stanno proseguendo il loro percorso di recupero, gli altri sono tutti convocabili. Mendes? Io non sono ‘social’ e non sapevo delle voci di un presunto infortunio di Pedro. Il ragazzo è a disposizione e partirà per Torino, ha fatto allenamento oggi e lo farà domani".

Arriva anche un momento di amarcord per Sottil che affronterà la squadra dove è cresciuto come calciatore. "Sono particolarmente orgoglioso di essere un ‘ragazzo del Filadelfia’. Il Toro è stato la mia adolescenza, la mia crescita. Sono entrato nel settore giovanile granata che avevo nove anni, ci sono rimasto fino ai venti. Un periodo magnifico, che mi ha dato regole non solo di calcio ma soprattutto di vita e che mi ha dato la possibilità di fare il calciatore. Vorrei ricordare una grande persona che non c’è più come mister Mondonico, che per me è stata importantissima e lo ringrazierò sempre".

Si parla poi di quello che potrebbe succedere in queste ultime due settimane di mercato: "Sono molto contento dei giocatori che ho a disposizione. La rosa è praticamente fatta, se ci sarà qualcosina per integrarla faremo delle valutazioni. Beyuku oggetto del desiderio di società di serie A? Non mi sorprende, è un ragazzo del 2005 con grande fisicità ed eccellenti margini di crescita. Ovvio che mi auguro che rimanga, allo stesso tempo mi rendo conto che ci sono anche strategie aziendali. La proprietà mi ha però sempre coinvolto in ogni scelta, abbiamo un ottimo rapporto, e comunque ad oggi non c’è nulla di concreto".

Sottil poi parla dell’ambiente modenese e dei tifosi che avranno la trasferta vietata a Torino: "Sarà una penalizzazione per lo spettacolo. Noi esistiamo e facciamo questo mestiere per la gente, la cosa più bella è poterla avere sempre al seguito. Il tifoso modenese è molto attaccato, ha tradizione e passione, ho percepito sin da subito il calore della gente, negli allenamenti a porte aperte si è creata una bellissima alchimia, che andrà alimentata durante tutto l’anno. A me poi piace vivere la città, ho voluto abitare in centro per stare il più possibile a contatto con la gente".