Misteriosa aggressione, 30enne pestato: “Aiutatemi, sto perdendo sangue”

Mirandola (Modena), 25 agosto 2025 – È finito in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola un uomo di nazionalità straniera vittima di un pestaggio, sabato sera in via Curiel all’altezza del civico quattro. Sono ancora tutte da verificare le cause della violenta aggressione, se per regolamento di conti o futili motivi, avvenuta intorno alle ventuno, ai danni di H.T. trentenne. Sarebbero stranieri anche i suoi due “amici” che l’avevano riempito di botte poco prima e che, subito dopo, si sono dileguati. I sanitari del pronto soccorso che hanno dimesso l’uomo, poco dopo la mezzanotte (referto per ferite con trauma cranico) hanno informato delle percosse le forze dell’ordine.

Sabato sera alle 21 un residente, abitante dirimpetto al luogo in cui lo straniero urlava aiuto, è stato testimone della fase che ha preceduto l’arrivo dell’autoambulanza del 118: “ Urlava: ’Aiuto, perdo sangue’ – ricorda il testimone –. Poi si è seduto nel muretto che divide l’area verde dall’ingresso del parcheggio comunale della stazione. I soccorsi richiesti, probabilmente allertati da alcuni passanti, sono arrivati sul posto. Io abito qui dagli anni ’50 e purtroppo – rivela il pensionato – l’area del parcheggio antistante il deposito ora ricostruito, della ex stazione ferroviaria, è da tempo, particolarmente di sera, meta di un via vai che rende la zona non più tranquilla come lo era una volta”.

Venuto a conoscenza dell’aggressione serale anche il giovane assessore alla sicurezza, in quota Lega, Marco Donnarumma commenta: “Ci sono diverse aree che hanno bisogno veramente di un presidio o passaggio continuo delle pattuglie. C’è la massima disponibilità a valutare l’installazione di nuove videocamere, anche nei luoghi che possono essere giudicati sensibili da parte della cittadinanza. Sono stati incrementato i turni serali della polizia locale e ci coordineremo, anche con la polizia di stato, in vista dell’arrivo dei nuovi agenti per avere una copertura massima di tutto il territorio, soprattutto nelle fasce serali e notturne. Si andranno a sommare – ricorda l’assessore – alle più di 260 telecamere di ultima tecnologia che, già presenti sul territorio comunale, permettono di risalire più facilmente alla identificazione dei soggetti inquadrati”. Sull’aggressione di sabato sera indagano i carabinieri di Mirandola.