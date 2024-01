Mistero sul nome fino a metà febbraio

Se il Pd è arrivato ‘lungo’, dopo mesi di tira e molla di ben otto possibili candidati diversi, prima della soluzione Mezzetti, il centrodestra potrebbe fare lo stesso, non solo per la sua tradizionale abitudine di svelare i nomi giusti a ridosso del voto o quasi. Di fatto, così, tra Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega (senza dimenticare la ‘quarta gamba’ di Noi Moderati che candida Manuela Spaggiari) la linea dei dirigenti sembra quella di aspettare fino a metà febbraio, verificando i vari incastri e le disponibilità. Al momento Forza Italia punta su Piergiulio Giacobazzi (nella foto), 43enne capogruppo in Consiglio comunale nel capoluogo che non dispiace ai leghisti, a quanto pare, mentre Fdi starebbe vagliando pro e contro di un profilo più civico. Attendendo su questo novità, anche dalla prossima settimana nonostante in agenda non ci siano incontri o eventi ufficiali, è chiaro che Fdi avrebbe già come possibile candidata la consigliera comunale Elisa Rossini, già nel Popolo della famiglia, oppure il coordinatore cittadino del partito, Luca Negrini, già candidato alle comunali del 2019 in una lista civica del centrodestra (’Siamo Modena’), a sostegno dell’allora candidato. Più che altro, a giocare contro l’opzione civica di destra o centrodestra sarebbero i tempi: a differenza di un profilo politico noto da oggi in città, infatti, un civico dovrebbe probabilmente farsi conoscere, di più e meglio. In questo quadro, se la giocherebbero dunque come nome unico per la (auspicata) coalizione Giacobazzi, da un lato, e Rossini o Negrini dall’altro, anche se c’è chi fa notare che l’incastro finale dovrà tenere conto anche delle dinamiche elettorali nei altri Comuni del territorio, a partire da Carpi, Sassuolo e Mirandola. Intanto, in casa Forza Italia si ragiona su Antonio Platis, capogruppo in Provincia e vicecapogruppo regionale del partito, come possibile candidato verso le elezioni europee. I posti a disposizione sono pochi, in ogni caso, e quella di Platis sarebbe una candidatura di servizio: nel collegio in questione non ci sarebbero tante chance di elezione a Bruxelles, forse, ma al diretto interessato, che non da oggi vuole mettersi in gioco non solo dentro a Fi, piace correre comunque.