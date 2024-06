"Misurare le condizioni economiche. Basta Isee, meglio il Fattore Famiglia"

C’è anche l’adozione del ‘fattore famiglia’ tra le novità del programma di governo del sindaco uscente Gian Francesco Menani, che corre per il secondo mandato e punta (anche) su questo innovativo strumento per ottimizzare la distribuzione dei sostegni e degli aiuti economici alle famiglie in difficoltà.

"La famiglia rappresenta il principale motore di una società. Da essa deriva il benessere dell’intera comunità", spiega Menani, ad avvisto del quale il ‘fattore famiglia’ garantirà "una visione più precisa e corretta delle condizioni socio-economiche dei nuclei familiari che richiedono agevolazioni tariffarie o contributi integrativi al reddito, superando i limiti dell’attuale sistema ISEE. Sistema – aggiunge Menani - facilmente aggirabile, e che non valuta adeguatamente i carichi familiari. Il nuovo sistema, invece, tiene conto di diversi fattori come l’età dei figli, la presenza di disabilità, e le situazioni di genitori soli o di perdita di reddito, garantendo una fotografia più fedele della situazione".

Lo strumento, già adottato con successo da molti comuni del nord Italia, "mira a garantire maggiore equità ed efficacia nella gestione delle risorse pubbliche, sempre limitate, per garantire sostegno puntuale e necessario a chi è in stato di effettivo bisogno: una buona amministrazione deve gestire i propri servizi basandosi su criteri che incarnino i principi di equità ed efficacia, ed il ‘fattore famiglia’ è una soluzione che conclude Menani - darà un notevole slancio al benessere delle nostre comunità".