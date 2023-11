’Mo pensa te’, sono già 20 anni. Un viaggio alla scoperta dei dialetti

Mo pensa te, sono già vent’anni... Era un lunedì di settembre 2003, quando Andrea Barbi ha iniziato ad andare in giro con il suo microfono - coccodrillo per ‘inseguire’ le persone al mercato, nei bar, nelle feste di paese, alle polisportive e nelle piazze. "Perché si dice avere il latte alle ginocchia?", oppure "Come mai, quando si mangia tanto, si usa il verbo ‘taffiare’?", e "Da dove deriva la parola ‘bagian’?"... Per ogni domanda, una miriade di risposte diverse, spesso curiose, sempre imprevedibili.

"Non mi sembra neppur vero che sia già trascorso tanto tempo: il mio programma ha più anni di mio figlio", ammette Andrea Barbi, 52 anni, popolarissimo conduttore di "Mo pensa te" su Trc: dall’esordio sono andate in onda più di 4600 puntate, 33 settimane per ogni stagione, repliche escluse ("Ciao Barbi, ti vedo tutte le sere", esclama una signora nella sua sigla). Tutto questo generoso campionario di umanità ora diventa un libro edito da Artestampa: tra coloro che firmano la prefazione di "Mo pensa te" in versione cartacea, Andrea Mingardi, Alberto Bertoli, Marco Ligabue, Ettore Tazzioli e Stefano Bonaccini, presidente della Regione. "Ogni pagina, ogni racconto, ogni luogo, ogni frase dialettale del bizzarro, originale e insieme bellissimo libro di Barbi sono storia, tradizioni,un filo di memoria che si riannoda", scrive il governatore, che nel testo rievoca anche i suoi trascorsi calcistici e i suoi gol con "un tir ed puntàun".

Andrea, come nacque l’idea di questo programma?

"Da una curiosità che ho avuto fin da bambino. Quando ero in auto con il papà, spesso facevo domande sui nomi delle vie o dei posti che stavamo attraversando. Mi piaceva capire l’origine di tanti modi di dire".

Che non sono soltanto modenesi...

"Infatti all’inizio ‘Mo pensa te’ voleva richiamare anche la targa della nostra provincia. In seguito ha allargato lo sguardo a tutta la regione: ovunque si può dire ‘Mo pensa te’, perché c’è sempre qualcosa da scoprire. In fondo, tutte queste puntate sono diventate come lezioni di storia, geografia, pillole sul territorio".

Una curiosità... Ma perché il coccodrillo?

"Ah, quello risale a quando avevo 18 anni e animavo le feste di compleanno con i bambini. In un grande negozio, dove ero andato ad acquistare dei giocattoli e degli hulahoop, trovai uno stock di coccodrilli di plastica fluorescenti che avrebbero dovuto avere un fischietto in bocca, ma erano fallati. A un tecnico della tv poi venne l’idea di infilarci il microfono. Ed è diventato il mio marchio di fabbrica".

La tua è la trasmissione ‘pop’, popolare, per antonomasia. Quante risposte incredibili hai ricevuto?

"Tantissime, e adesso – lo so – ci sono molti che, quando mi vedono arrivare, ne ‘sparano’ una a caso, per poi ridersi addosso quando si rivedono in tv, con gli amici che li prendono in giro. È diventato quasi un gioco, ma credo funzioni proprio per questo. La risposta bizzarra è il sale del programma".

Che ha un ritmo sempre molto veloce...

"Sì, tanto è vero che alcuni ragazzi, molto attivi su Tik Tok, mi hanno detto che per loro sono come un ‘papà’ perché i miei video, con il montaggio così rapido, funzionerebbero benissimo anche sui social. Ma sinceramente io non mi vedo tanto come tiktoker... O no?"