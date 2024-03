Mo.ba parte male a Casalecchio. Male anche la Spv Vignola

Ecco i risultati di basket della squadre modenesi. Serie C unica, fase ad orologio: non comincia con il piede giusto Modena Basket (Nasuti 14, Casu e Reale 11) sconfitta 82-65 a Casalecchio per mano del CVD. I padroni di casa corrono bene aprendo il campo, complice una Mo.ba che sbaglia tanto da sotto. Dopo il 41-38 della pausa, CVD continua a mantenere a distanza la formazione ospite, non facendola mai rientrare in partita. Divisione Regionale 1, girone A: stop esterno per la SPV Vignola (Cappelli 16, Torricelli R. 14), sconfitta 84-70 a Bologna contro gli Stars; entrambe le compagini, una dopo l’altra, saranno prossime avversarie della Ottica Amidei Castelfranco, che ha rinviato il proprio match contro Nubilaria. I giallo-neri, dopo il vantaggio della prima sirena (11-20), azzerano l’intensità difensiva, permettendo alla compagine di coach Piccolo di rientrare sfruttando i canestri in contropiede. Branchini propizia l’allungo definitivo, con Vignola che alza bandiera bianca. Serie B femminile, poule play-off, girone verde: tutto facile per la Wamgroup Cavezzo (Costi 13, Calzolari 11), che travolge a domicilio 37-65 la Libertas Forlì. Netto successo anche per le Basketball Sisters Piumazzo (Koral 25, Melloni 16), che regolano 76-53 Rimini Happy Basket. Sisters sempre in controllo, sin dalle prime battute; il vantaggio delle ragazze di coach Palmieri arriva in doppia cifra alla pausa (51-41). Nel secondo tempo Melloni e Koral permettono di aumentare il gap, con Palmieri a dar man forte per il ventello di margine (70-50), che diventa +23 al suono della sirena finale.