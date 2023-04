Mobili abbandonati sulle rive del Secchia

L’amministrazione comunale di Cavezzo ringrazia i volontari di Protezione Civile che ieri mattina, in collaborazione con i cantonieri comunali, hanno provveduto alla rimozione di una notevole quantità di rifiuti, in gran parte vecchi mobili in legno di un’abitazione privata, che giacevano da qualche giorno abbandonati sulla riva del fiume Secchia, all’altezza di via Casare. I rifiuti sono stati portati di notte, probabilmente a bordo di un furgone, oltrepassando l’argine. Nell’attesa che le forze dell’ordine possano individuare i responsabili di questo gesto incivile, l’area è stata ripulita per scongiurare che il materiale fosse trascinato a valle, con rischi per la sicurezza idraulica.