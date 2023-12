Mobilità attiva, ecco i premi Fiab

Dicembre è tempo di bilanci ed anche Fiab prova tirare le somme dell’anno quasi terminato. L’occasione è stata la festa degli auguri natalizi, che quest’anno si è svolta presso la Polisportiva 4 Ville a Modena.

Durante la serata è stato premiato lo studente Nicola Malavasi, 18 anni, che con un grande lavoro durato diversi mesi, ha percorso e recensito tutte le ciclabili di Modena, catalogandone larghezza, fondo e illuminazione. Una mappa utilissima. Un altro premio è stato attribuito alla Casa della Carità della Parrocchia Gesù Redentore che si è impegnata a mettere in strada le bici speciali che acquisterà con il progetto ’3 ruote per l’amicizia’, tramite il quale persone con disabilità potranno avere momenti di riconquista di autonomie e benessere. È poi stata premiata Julia Anosowicz che ha deciso di regalare a suo figlio ed ai suoi amici delle scuole medie di Montale, un percorso di formazione per saper stare in bici.