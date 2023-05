"Mobilità dolce e spazi per i giovani: pronta alle nuove sfide per il paese"

Monja Zaniboni, precedentemente impiegata finanziaria per Cpl Concordia e nel 2018 eletta sindaca di Camposanto, tuttora assessora in Unione Comuni Modenesi Area Nord, ha deciso di ricandidarsi. Con lei è continuata una lunga tradizione di sindaci donne alla guida di questo comune, iniziata negli anni Ottanta con la attuale consigliera regionale Palma Costi.

Zaniboni ci riprova. Aveva qualcosa in sospeso? Cosa? "In questi cinque anni il gruppo ’Noi per Camposanto’ ha realizzato molti progetti e seminato percorsi che ci piacerebbe vedere finiti. Ma sono anche motivata dalle sfide di oggi, come l’attenzione all’ambiente, alla sostenibilità, al miglioramento della viabilità e alla promozione della mobilità dolce, al benessere dei cittadini".

Di cosa va più orgogliosa per i 5 anni passati?

"In particolare della redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per il completamento della tangenziale e della riapertura del Centro prelievi integrato con il Punto infermieristico di Comunità. Ad oggi posso dire che l’opera più importante del nostro territorio, la tangenziale, potrà essere completata e il Punto prelievi con l’infermiera di comunità è un ottimo punto di partenza per potenziare la medicina di prossimità". Quale pensate sia l’annuncio che meglio caratterizza il vostro programma?

"Crediamo in una Camposanto bella da vivere con attenzione a tematiche come la mobilità a misura del cittadino per ridare vivibilità al centro del paese e al territorio; al benessere per tutti riguardo a sanità, sport, famiglia, integrazione per crescere in serenità; all’aggregazione e partecipazione; alla sicurezza per la tranquillità della comunità; all’ambiente e sviluppo del futuro a sostegno del tessuto economico con lo sguardo alla sostenibilità ambientale".

Una Casa della salute. Dove e cosa dovrà ospitare?

"Intendiamo realizzare la cittadella della salute, progetto ambizioso, per il quale abbiamo già individuato l’area. Dovrà ospitare i medici di base, il pediatra di comunità e la nuova sede Avis ed il Punto infermieristico di comunità, per aumentare i servizi offerti come ad esempio la telemedicina e dare i giusti spazi ad un’associazione che da tempo lo chiede. Questa è l’occasione giusta".

Camposanto cresce come popolazione. Che approccio avrete verso i giovani?

"Sì, Camposanto in questi anni ha aumentato popolazione e numero di famiglie. L’approccio sarà di farli partecipare alla vita del paese, perché si sentano protagonisti della comunità. In questi anni li abbiamo coinvolti nella realizzazione di eventi, nel servizio civile universale, abbiamo messo in campo premi di studio, l’educativa di strada, attrezzature sportive all’aperto. L’obiettivo futuro è migliorare ancora, creando spazi come l’ampliamento della biblioteca e strutturando parchi che possano essere luoghi di ritrovo nel territorio".

Già decisi i nomi della giunta? Chi la affiancherà?

"I nomi si decidono se le elezioni hanno esito positivo. Nel caso fossi riconfermata presterò attenzione a ciò che hanno indicato i cittadini nelle preferenze valutando il tempo personale dei candidati. Il ruolo dell’assessore è molto importante. Richiede applicazione e tempo a disposizione".

Alberto Greco