Mobilità sostenibile, ecco Mimì: "Veicolo alimentato a idrogeno: zero emissioni, unico al mondo"

La mobilità sostenibile fa un passo avanti con Mimì (Micro Mobilità Idrogeno). Si tratta del veicolo innovativo alimentato a idrogeno, supercapacitori e batterie al litio che è stato presentato ieri, in anteprima mondiale, all’Auditorium Beccaria. Frutto della ricerca avanzata di Bieffe Project di Modena e di Unimore, Mimì rappresenta una rivoluzione tecnologica nel settore automotive e una pietra miliare per la Motor Valley, grazie ad un sistema di propulsione unico al mondo, e 100% made in Emilia a zero emissioni, vantando una straordinaria capacità di carico per il trasporto di merci e persone, ideale per i servizi di utilità pubblica, per i servizi di ultimo miglio e per le altre attività metropolitane e cittadine.

È un eco-truck compatto, leggero ed ecologico, di classe L7, realizzato in due varianti per rispondere alle diverse esigenze della mobilità green. Il suo telaio è progettato per garantire una straordinaria capacità di carico, riuscendo a sostenere fino a 2mila chili. Nello stesso tempo offre un’autonomia superiore rispetto ai veicoli elettrici tradizionali, con tempi di rifornimento ridotti a pochi minuti, ideale per le tratte urbane ed extra-urbane. Tra i possibili sviluppi del progetto la creazione di minibus da 30-35 posti e di microcar.

Questo progetto è stato realizzato anche grazie al supporto dei fondi europei della Regione e dimostra come innovazione e sostenibilità possano coesistere, valorizzando l’eccellenza industriale e accademica del territorio emiliano. Il veicolo è stato ideato, progettato e realizzato da Bieffe Project (che è un’azienda di ingegneria che si occupa da oltre vent’anni di progettazione meccanica), all’interno dei suoi stabilimenti con il supporto di svariati partner, tra cui la startup innovativa Novac che ha realizzato i super condensatori, Arco Fc che ha realizzato la Fuel Cell, Unimore che ha supportato la ricerca e diversi altri, tutti strettamente legati al territorio emiliano ed al comparto tecnologico della meccanica e dell’automotive.

"Non possiamo prevedere con certezza - ha dichiarato Franco Bonavigo, Ceo di Bieffe Project – cosa ci riserverà il domani ma possiamo costruirlo. Mimì è solo l’inizio di un percorso che ci porterà a ridefinire il concetto stesso di mobilità. Invitiamo aziende, istituzioni e innovatori a unirsi a noi in questa rivoluzione". L’evento ha fornito un’occasione imperdibile per scoprire da vicino le tecnologie all’avanguardia di Mimì, con il contributo di figure di spicco del settore automotive, delle istituzioni e del mondo accademico. Tra i presenti alla presentazione, oltre al Rettore Carlo Adolfo Porro, all’europarlamentare Stefano Bonaccini e ai consiglieri regionali Gian Carlo Muzzarelli e Maria Costi, anche il sindaco Massimo Mezzetti il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.

"Avevo visitato lo stabilimento di Bieffe Project durante la campagna elettorale e, a pochi mesi di distanza, il progetto di Mimì è diventato realtà – ha detto Mezzetti – A Modena esiste già e potrà svilupparsi ulteriormente una virtuosa filiera pubblica e privata sull’idrogeno. La particolare tecnologia adottata da Mimì ha enormi potenzialità date dai tempi di ricarica che sono rapidi come può essere il tempo di un rifornimento attuale a diesel o benzina e un’autonomia ancora più lunga di quella di un attuale veicolo elettrico.

Lo sviluppo ulteriore del prototipo Mimì può dare vita ad un progetto rivoluzionario sul fronte del trasporto pubblico. Con ulteriori partnership, si potrà passare da veicoli di piccole dimensioni ad altri di più ampie dimensioni che potranno affiancarsi ai primi autobus a idrogeno che faranno parte della flotta di Seta acquistati con i fondi Pnrr. In questo ambito, il mio sogno è il superamento di Gigetto a Modena e la mia idea è che si possa superare con dei veicoli con questo tipo di propulsione, con sede dedicata e magari in un ulteriore futuro a guida autonoma. La tecnologia oggi ci permette di pensare che i risultati possano realizzarsi in tempi molto più ravvicinati di quanto si possa pensare e guardare con ottimismo a questa prospettiva".