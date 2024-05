Mobilità sostenibile negli Emirati, l’intesa

Reinova, azienda di Soliera (Modena) leader nello sviluppo di componenti per il powertrain ibrido ed elettrico, e Peec Mobility Motor Vehicles Assembly Co. L.L.C., start up pioniera nella transizione di veicoli a benzina in veicoli elettrici, annunciano la firma di un memorandum d’intesa che segna l’inizio di una partnership strategica volta a sviluppare il primo centro di regolamentazione, validazione e omologazione della propulsione sostenibile negli Emirati Arabi Uniti. "Gli UAE rappresentano per noi un mercato in crescita e un sito logistico fondamentale per la Mobilità futura", commenta il ceo di Reinova, Giuseppe Corcione.