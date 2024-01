Mobilità sostenibile . S. Damaso, in programma due percorsi ciclopedonali

"Il Piano urbano della mobilità sostenibile individua due nuovi percorsi ciclopedonali per la frazione di San Damaso: il collegamento con Modena centro lungo via Vignolese e il collegamento con la ciclabile su via Emilia est con il percorso lungo il torrente Tiepido tra strada Curtatona e strada Collegara".

Lo ha detto l’assessora alla Mobilità sostenibile Alessandra Filippi. Ricordando la petizione presentata da circa 400 residenti della frazione per la realizzazione di una ciclabile su via Scartazza, l’assessora ha precisato che, "dall’analisi fatta, sulla base degli espropri necessari, della morfologia del terreno, che richiederebbe lo spostamento o tombamento del canale adiacente, e della scarsa presenza di residenti sulla stessa via, all’interno del Pums è stata ritenuta più idonea la scelta di valutare i collegamenti cicloviari di San Damaso lungo le due direttrici della Vignolese e del percorso del Tiepido. Verrà comunque valutata – ha aggiunto – anche la possibilità di inserire una infrastruttura ciclabile su strada Scartazza in caso di trasformazioni nella zona attuate da privati nell’ambito di interventi di riassetto edilizio o dall’Amministrazione nell’ambito di nuovi lavori pubblici".

L’assessora ha poi comunicato che "con fondi ministeriali sono stati finanziati i progetti di fattibilità tecnica ed economica di alcune ciclabili previste nel Pums, tra cui, appunto, quella lungo via Vignolese, pensata sul lato sud della carreggiata stradale con innesto nel centro abitato di Modena nella zona di via del Diamante, dove è presente un sottopasso ciclopedonale della tangenziale. Da qui sarà possibile raggiungere la zona universitaria e ospedaliera, per la quale è da poco stata aggiudicata la gara dei lavori, che prenderanno avvio a breve, per la riconnessione funzionale del polo di via Gottardi, andando a completare l’intero collegamento ciclopedonale tra la frazione e il centro cittadino. L’altro collegamento previsto – ha spiegato ancora Filippi – è quello che prevede la realizzazione di un percorso naturale ciclabile lungo il torrente Tiepido con l’arrivo su via Emilia est all’altezza della Fossalta, dove dalla ciclabile recentemente completata sarà possibile raggiungere il centro storico. Le tempistiche per la realizzazione dei due collegamenti sono legate alle opportunità economiche che si potranno presentare mediante bandi ministeriali o regionali".

L’assessora ha poi precisato che strada Scartazza per un tratto è classificata come strada extraurbana, ma da via Collegara a stradello Bernarda, già dal 2018, l’Amministrazione ha ridotto il limite massimo di velocità da 90 a 50 chilometri orari, vista la presenza della scuola dell’infanzia Mamitù e dell’istituto Suore Clarisse del santissimo Sacramento. Qui sono stati inoltre realizzati due attraversamenti pedonali dotati di dispositivi lampeggianti a led e segnali verticali di pericolo ‘bambini’ con pannello distanziometrico. A completamento dell’intervento è stato recentemente installato un ulteriore lampeggiante in corrispondenza dell’attraversamento pedonale esistente che ne era sprovvisto".