Mobilità sostenibile, Zocca sperimenta l’ebike sharing

Dai nuovi Patti territoriali dell’appennino modenese il Comune di Zocca si è aggiudicato 250mila euro per un progetto sulla mobilità sostenibile.

Fanno parte del bando indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico tramite il quale la Provincia di Modena ha ottenuto 10 milioni di euro per la montagna. Questo di Zocca è l’unico progetto individuale pubblico "Appennino ECO3". Prevede la sperimentazione, a fini di dimostrazione e replicabilità in area montana, di un sistema di mobilità sostenibile condivisa mediante la realizzazione di ciclo-stazioni dedicate all’ebike sharing con pensiline e stazioni di ricarica per e-bike, attrezzate e ampliabili anche alla ricarica di veicoli elettrici. Saranno realizzate 4 infrastrutture di bike-sharing e ricarica dotate di pensilina con pannelli fotovoltaici nei territori di Zocca, Montombraro, Montalbano e Verucchia, e 4 torrette di ricarica singole a Ciano, Missano, Montetortore e Montecorone, oltre all’acquisto di 20 e-bike del tipo Mountain Bike da mettere a disposizione per il bike sharing. Saranno quindi installate 4 colonnine interattive con allacciamento per ricarica e-bike, scooter ed auto. Inoltre, all’interno del finanziamento di 10 milioni erano previsti anche contributi per 13 interventi imprenditoriali cofinanziati per circa 1,3 milioni. Di queste 13 imprese finanziate 3 sono di Zocca.

"Nonostante le tante difficoltà, abbiamo lavorato, insieme ai dipendenti comunali, senza sosta per far crescere questo paese – afferma il sindaco Federico Ropa –. Abbiamo seminato tanto, costruendo diversi progetti che vanno nella direzione del miglioramento dei servizi per i cittadini e nel potenziamento della fruibilità turistica dell’intero territorio". E il vice sindaco Roberto Giuliani: "Sarà anche l’occasione per provare a stringere accordi con aziende locali, nell’ottica di rendere più qualificata l’offerta di manutenzione e gestione della nuova flotta".

w.b.