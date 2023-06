Mobilitati amici, vicini e politici

Anche la politica si è mossa in prima persona per dare una mano alle ricerche dei due fratelli che ieri pomeriggio hanno tenuto in ansia tutta la frazione di Ospitaletto. Sul posto, infatti, si sono recati il consigliere comunale e presidente del consiglio dell’Unione, Christian Tondi (foto), assieme al collega Fausto Corsini. Il vicesindaco Andrea Adani ha seguito in diretta tutto lo svolgersi della vicenda. Curiosamente, Tondi stava proprio per avviare la sua auto e partire con le ricerche assieme al suo collega di consiglio, quando la lieta notizia del ritrovamento ha fermato tutto e ha fatto tirare anche a lui, così a come tutti i soccorritori che stavano partendo per le ricerche, un grande sospiro di sollievo.

"E’ tutto finito nel migliore dei modi – ha poi commentato il presidente dell’Unione Terre di Castelli – e mi congratulo con tutto il coordinamento dei soccorsi. Per quanto ci riguarda, anche noi consiglieri siamo intervenuti per cercare di dare una mano alle ricerche". La notizia della scomparsa due fratelli, partiti per una breve escursione in bicicletta (avrebbero dovuto essere a casa per il pranzo) ha fatto presto il giro della frazione maranese e per un intero pomeriggio in effetti sono state diverse le persone che hanno cercato i due.

La preoccupazione è salita quando, verso le 17, si è alzato in volo anche l’elicottero, che ha perlustrato a fondo le colline e i calanchi, senza appunto riuscire a individuare i due. Due soccorritori del soccorso alpino speleologico si erano già incamminati da oltre un’ora anche con una unità cinofila, quando la lieta notizia del ritrovamento dei due da parte di un guardiacaccia ha fermato tutto. Facendo scrivere il lieto fine a un pomeriggio drammatico.

m.ped.