Mobilitazione per la Neonatologia. Raccolti i fondi per un respiratore

È un grande gesto di generosità rivolto ai più piccoli, quello con cui Conad Nord Ovest ha devoluto 59.000 euro all’associazione Pollicino, che dal 1993 sostiene la Neonatologia del Policlinico di Modena. I fondi raccolti serviranno ad acquistare un Ventilatore Nava, strumento indispensabile per aiutare la respirazione dei neonati prematuri e migliorarne, in prospettiva, la salute, lo sviluppo neuro-evolutivo e la qualità di vita futura. L’assegno con la somma di denaro è stato virtualmente consegnato ai vertici dell’Associazione e del Policlinico nella mattina di ieri. La donazione è frutto del progetto ‘Una collezione da favola’ realizzato nel periodo natalizio in collaborazione con Egan, azienda marchigiana leader dell’home decor. Il progetto ha consentito, dal 30 ottobre al 10 dicembre 2023, ai clienti Conad possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card di collezionare una linea di 12 soggetti natalizi Goofi ispirati ai personaggi delle fiabe più classiche. "L’iniziativa a sostegno di Pediatrie e Neonatologie – illustra Guido Paltrinieri, responsabile regionale rete di vendita Emilia di Conad Nord Ovest – ha visto l’impegno di Conad in tutta Italia. Sul 1.700.000 euro raccolti a livello nazionale, Conad Nord Ovest ha raggiunto 750mila euro. Per le zone di Modena e Bologna sono stati raccolti oltre 110.000 euro, devoluti attraverso le associazioni che, come Pollicino, collaborano con le strutture". "Queste donazioni – spiega il direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, Claudio Vagnini – fanno comprendere l’importanza della sinergia che si può creare tra privato e pubblico per migliorare il sistema sanitario. In particolare, i reparti che beneficeranno dei finanziamenti sono dedicati a bambini molto fragili che necessitano di strumenti all’avanguardia. Si tratta di macchinari estremamente sofisticati che, visti i costi per l’acquisto e la manutenzione, per noi sarebbe stato impossibile acquistare altrimenti". La tecnologia di ventilazione Nava, infatti, è meno invasiva dei tradizionali metodi perché consente di ottenere la massima sincronia tra il ventilatore e l’attività respiratoria spontanea del piccolo paziente. "I neonati prematuri – prosegue Alberto Berardi, direttore della Neonatologia del Policlinico di Modena – necessitano di strumentazioni e tecnologie avanzate, che gli consentano di superare l’insufficienza di vari organi, in particolare quella respiratoria. Grazie a questa generosa donazione, riusciremo ad acquistare un ventilatore estremamente efficace, sebbene ancora poco diffuso in Italia e formeremo il personale per l’utilizzo di questo macchinario. In passato, i prematuri venivano ventilati molto a lungo, con conseguenze talvolta impattanti. Oggi, invece, la tecnologia consente ai più piccoli di uscire dal periodo di ventilazione sempre più precocemente e, di conseguenza, evitare le complicazioni di questo processo". Per la buona riuscita dell’iniziativa è stato decisiva la mediazione dell’associazione Pollicino. "Quest’anno – conclude Silvia Guerrieri, vice presidente dell’associazione Pollicino – la nostra associazione giunge al trentunesimo anno di attività. Da quando siamo nati, abbiamo sempre cercato di promuovere progetti favorire il benessere dei neonati prematuri e delle loro famiglie: oggi per noi è un giorno speciale e siamo contenti di aver preso parte a quest’iniziativa di solidarietà".