Mobilitazione per la pace "Solidarietà all’Ucraina martoriata dalla guerra E’ il momento di fermarsi"

di Sofia Silingardi

"La pace è la vittoria di cui abbiamo bisogno. Oggi entriamo nel secondo anno di guerra in Ucraina senza che ci sia ancora un serio impegno internazionale per fermarla. 365 giorni di omicidi, infanticidi, femminicidi, feriti, mutilati, sfollati, rifugiati, sofferenza, distruzione, macerie. Siamo qui per solidarietà al popolo ucraino e a tutte quelle popolazioni che oggi sono martoriate dalla guerra". Con queste parole si apriva ieri la fiaccolata per la pace ‘Fermiamo la guerra in Ucraina. Un anno di guerra è troppo’, organizzata dal Tam Tam di Pace di Modena e lanciata da Europe for Peace, Rete Italiana Pace e Disarmo, nelle città italiane ed europee "per chiedere il cessato il fuoco, il dialogo e i negoziati di pace". Il ritrovo era in piazza Roma, dove è partito un corteo cha ha attraversato via Farini e via Emilia Centro, fino a raggiungere piazza Mazzini, dove la manifestazione è entrata nel vivo tra letture e testimonianze. Tra i protagonisti della manifestazione, i bambini delle scuole elementari e medie, che il Tam Tam della Pace ha deciso di coinvolgere.

"Oggi - spiega Josè Carrasso, insegnante delle scuole medie Marconi e membro organizzatore del Tam Tam di Pace - vogliamo scuotere le coscienze. Le coscienze dei cittadini, ed è bello che siano qui presenti i bimbi delle scuole, che sono il nostro futuro, e le coscienze dei politici, perché anche loro possano finalmente arrivare a capire che nessuna guerra può porre fine a un’altra guerra. Le guerre non vanno alimentate con l’invio di armi, ma fermate con la politica". Presenti anche rappresentanti di diverse associazioni che condividono la causa, tra cui l’Anpi, Emergency, e, tra gli altri, il Presidente del consiglio comunale Fabio Poggi. "Stasera - ha dichiarato - sono qui prima di tutto come cittadino, fermamente convinto che questa guerra sia una sciagura, una tragedia. Le guerre non sono mai giuste, quindi ogni occasione per manifestare, anche portando la mia testimonianza di presidente del consiglio comunale, è un’occasione che cerco di cogliere per ribadire il mio no a qualsiasi tipo di guerra". Centinaia le persone, adulti, giovani e bambini, avvolti dai colori del corteo: bandiere della pace e dell’Ucraina, cartelloni dai colori sgargianti, fiaccole rosse e gialle. Una scia di colore che illuminava il grigio cielo della città. In testa, i giovanissimi alunni delle scuole medie e elementari accompagnavano la sfilata con canzoni e cori. Prima cantando Imagine di John Lennon, inno di pace e speranza, poi gridando in coro un "Pace! Pace! Pace!" sempre più forte e convinto. Arrivati in piazza Mazzini, si sono levate varie voci contro la guerra. I bambini hanno letto alcune loro poesie e i rappresentanti di alcune associazioni sono intervenuti portando una testimonianza di pace.