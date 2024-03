Moby Dick arriva al Teatro Comunale

Appuntamento oggi pomeriggio alle 16 al Teatro comunale di Carpi con ‘Moby Dick’ di Orson Welles, con Elio De Capitani che cura anche le regia. "Il testo di Welles, inedito in Italia, è un esperimento molteplice - sottolinea il regista - Blank verse shakespeariano, una sintesi estrema del romanzo, personaggi bellissimi, restituiti in modo magistrale e parti cantate. Noi abbiamo realizzato questo spettacolo ‘totale’, con in più la gioia di una sfida finale impossibile: l’apparizione del capodoglio. E con un semplice trucco teatrale siamo riusciti a crearla in scena".