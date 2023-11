Moda, addetto al controllo qualità

Il Centro per l’Impiego di Carpi informa che Quarta srl - Confezione in serie di abbigliamento esterno ricerca un addettoa al controllo di qualità per abbigliamento donna. Si occuperà del controllo delle produzioni presso i vari laboratori. Si richiede esperienza e disponibilità tempo pieno. La sede è a Carpi. Domande entro il 13112023 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe