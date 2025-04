"Moda al Futuro, avvicineremo scuola e imprese"

"È ormai un appuntamento fisso per tutto il distretto della moda carpigiana. Dopo i successi riscontrati negli anni precedenti, vogliamo dare continuità a un’iniziativa che permette agli studenti di mettere in pratica le loro idee e di toccare con mano il mondo del lavoro". Roberto Guaitoli, presidente Lapam Confartigianato Moda, fa riferimento alla 17ª edizione di ‘Moda al Futuro’, l’evento promosso dall’associazione e rivolto alle classi quinte dell’Istituto Vallauri, con l’obiettivo di avvicinare scuola e mondo dell’impresa. Momento clou sarà la sfilata al Teatro comunale di Carpi, il 16 maggio, quando una giuria di esperti, premierà i ragazzi/e più meritevoli. Novità di quest’anno è la scelta di un tema da abbinare alla sfilata: ‘Vestire i sogni’. Alunni e alunne delle classi 5^B e 5^D hanno realizzato abiti ispirati al cinema e alle grandi dive: durante il percorso in una delle 27 imprese aderenti all’iniziativa hanno realizzato passo dopo passo il loro abito, sotto la supervisione di tutor aziendali specializzati. "Siamo orgogliosi che questo progetto con Lapam Confartigianato prosegua nel tempo – conclude Silvia De Vitis, dirigente scolastica del Vallauri –. Iniziative come questa rappresentano un ponte concreto tra il mondo della scuola e quello del lavoro: un collegamento indispensabile per accompagnare i ragazzi in un percorso di crescita consapevole, che li aiuti a comprendere meglio le realtà produttive del territorio e a orientarsi con maggiore lucidità nelle scelte future".