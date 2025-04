Moda, crisi dell’abbigliamento. Il marchio Grifoni in vendita. Base d’asta da 900mila euro

Un brand che per anni ha rappresentato l’accuratezza dello stile italiano e in particolare la modenesità, da sempre sulla ‘vetta del mondo’ quando si parla di enogastronomia e tessile. Eppure proprio il settore della moda, oggi, vacilla con un noto marchio di abbigliamento modenese – Grifoni, della Market Industrie S.r.l. – posto in vendita. La proposta di acquisto è già pervenuta e l’annuncio per presentare manifestazione di interesse compare tra gli avvisi pubblici del tribunale di Modena.

All’interno dello stesso vi è l’avviso di vendita competitiva del marchio denominato Grifoni e relativi asset intangibili, inclusi Marchi e design riferiti a "Grifoni" e tutte le posizioni relative a marchi e design registrati ad esso connessi. Nella vendita sono ovviamente compresi tutti i domini internet riferibili al marchio e gli ulteriori account social.

Il prezzo base dell’asta è pari a novecentomila euro – cifra corrispondente all’offerta irrevocabile già pervenuta – oltre all’ IVA ed eventuali ulteriori oneri di legge. Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il 22 aprile mentre la vendita è fissata per il giorno successivo, il 23 aprile alle 13 presso il tribunale di Modena, dinanzi al giudice dottor Carlo Bianconi che si occuperà della procedura.

"Grifoni è il vero ambasciatore dell’iconico e contemporaneo stile italiano" - cita il sito del marchio che esalta materiali e qualità dei capi di abbigliamento offerti al pubblico.

Il marchio Grifoni è entrata a far parte della market Industrie Srl di Modena nel 2016: Market Industrie, situata in via Marotta ma che in origine nasce a Soliera, ben 20 anni fa – oltre a Grifoni è un’azienda proprietaria dei marchi di abbigliamento Jucca e Suoli e – si legge nel sito dedicato -, nasce dal sodalizio vincente tra l’imprenditore Federico Zannini e la designer Lorella Manicardi.

"Le intuizioni commerciali, unite al gusto personale e all’expertise nella maglieria, si concretizzano in prodotti che incontrano le esigenze di un mercato in continua evoluzione", viene poi sottolineato nella comunicazione promozionale.

Adesso, seguendo il procedimento del tribunale, se non vi saranno ulteriori offerte, l’azienda modenese - indica il tribunale - dovrà accettare quella già pervenuta e irrevocabile di acquisto cauzionata, per un importo appunto di 900mila euro. L’invio invece di una manifestazione di interesse darà luogo invece all’apertura di un procedimento competitivo.