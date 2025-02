Moda responsabile: dobbiamo contrastare la mentalità ’usa e getta’

La sostenibilità non è più una scelta, ma una necessità. L’urgenza di cambiare stile di vita è un dovere di tutta l’umanità che si deve tradurre in gesti quotidiani; ad esempio, noi ragazzi abbiamo il compito di contrastare la mentalità ’usa e getta’ e applicare tale principio anche al mondo della moda.

L’ideale è pensare nell’ottica di un’economia circolare, cioè un modello economico che propone l’idea del riutilizzo, del riciclo, evitando lo spreco. A differenza dell’economia lineare tradizionale, che segue il modello ‘prendi-produci-consuma-getta’, l’economia circolare cerca di valorizzare i prodotti, i materiali e le risorse per più tempo possibile, riducendo al minimo l’impatto che i rifiuti hanno sull’ambiente.

Ne sono un esempio i brand sostenibili, cioè marchi che utilizzano principalmente materiali riciclati per produrre i loro capi d’abbigliamento. Oggi sui social si oppongono idee contrastanti: da una parte, ossessionati dallo shopping compulsivo, ci sono giovani che promuovono una mentalità consumistica e di spreco, dall’altra, persone che invitano a comprare vestiti di seconda mano e a riciclare articoli di vario genere, trasformandone l’uso e lo scopo.

La tecnologia gioca un ruolo fondamentale, poiché grazie ad alcune applicazioni come Vinted o Wallapop si possono rivendere capi e dare loro una seconda vita. Inoltre è il mezzo più efficace per far conoscere e rendere consapevoli le persone di questo problema che purtroppo è ancor oggi poco conosciuto.

Insieme diciamo stop al fast fashion, per una moda sostenibile che rispetti i lavoratori e l’ambiente.

Classe 3GI.C. Ferrari MaranelloRiccardo AbateOlivia ColucciSebastian Tomei