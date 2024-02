"Moda, servono nuove misure dal Governo"

Parte da CNA Federmoda e Lapam Confartigianato Moda un appello rivolto al Governo per un intervento a sostegno del distretto moda. "Abbiamo bisogno di misure urgenti per sostenere il comparto moda, una delle eccellenze del nostro Paese e che in questo particolare momento storico sta andando incontro a diverse difficoltà che stanno minando un settore strategico per il Made in Italy e per tutta l’Italia". I carpigiani Roberto Guaitoli, presidente nazionale Lapam della categoria abbigliamento, nonché su Carpi, presidente della categoria moda, e Gloria Trevisani, presidente di CNA Federmoda Modena, evidenziano come "si sia di fronte alla necessità di un Piano straordinario di supporto alle imprese del sistema moda italiano che preveda l’attivazione di strumenti immediati. Gli ultimi anni hanno sottoposto il settore a rilevanti sfide che hanno creato le condizioni per infrangere una struttura consolidata quale quella delle filiere afferenti al sistema moda nazionale. Il periodo pandemico prima e gli scenari bellici poi hanno portato sostanziali cambiamenti, gravando sulla spesa delle imprese e anche dei consumatori finali. Ora abbiamo necessità di misure urgenti per un settore che, inoltre, è chiamato ad affrontare nuove sfide legate alle misure europee e nazionali inerenti tematiche complesse quali la Strategia tessile europea, l’ecodesign, la raccolta differenziate e altro ancora". In questo scenario si colloca la decisione di annullare l’edizione di maggio di Moda Makers, la fiera internazionale dedicata al fashion Made in Italy, come comunicato da ModenaFiere (dove l’evento, realizzato per la prima volta nel maggio 2016 a Carpi, ha iniziato a svolgersi da novembre 2021), "in pieno accordo con il Carpi Fashion System, vista l’attuale congiuntura di mercato". Gli imprenditori carpigiani, però, si sono ‘rimboccati le maniche’ e negli stessi giorni in cui si sarebbe dovuta svolgere Moda Makers (14 e 15 maggio prossimi) hanno organizzato a Carpi, alla Baracca sul Mare di Daniela Dallavalle, un evento per la presentazione delle collezioni primavera/estate 2025, cui parteciperà una ventina di aziende, un quarto di Carpi.

Nel frattempo, proprio ieri si è svolto a Bologna il tavolo permanente per il rilancio del settore moda, presieduto dall’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla che ha annunciato che solleciterà il Ministero delle Imprese e del Made in Italy affinché sia riconvocato il Tavolo nazionale della Moda, a un anno di distanza dall’ultimo incontro, per fare il punto sulle risorse del Pnrr, condividere le buone pratiche, coordinare gli interventi e chiedere un sostegno per imprese e lavoratori del settore.

Maria Silvia Cabri