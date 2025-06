Modellini Ferrari all’ex Diurno. La storia delle mitiche ’rosse’ esposta in piazza Mazzini

Tutta la storia della Ferrari in 130 modellini in scala 1:43, una collezione didattica sull’automobile di Elis Sernesi visitabile per un mese all’ex Albergo Diurno realizzata da Modenamoremio. Un’esperienza emozionante nel mito della Ferrari, un viaggio nell’unica scuderia al mondo che ha partecipato a tutte le edizioni dei mondiali di Formula Uno, in un location suggestiva e facilmente accessibile ad appassionati e curiosi. La mostra sarà aperta fino al 4 luglio dal martedì al venerdì in orario 9.30-13 e 15-19; sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 19. Centrotrenta modellini contenuti in una teca di 9 metri di lunghezza per raccontare la vita di Enzo Ferrari e delle vetture che prima ha guidato come pilota, poi come dirigente sportivo e infine ha realizzato come costruttore. Una passione quella per il Cavallino rampante che ha portato Elis Sernesi a raccogliere negli anni tutte le vetture della rossa di Maranella dalla Cesarf del 1917, guidata dal Drake, fino alla 2024 protagonista nello scorso mondiale di F1. Una collezione anche didattica che ha un bell’impatto visivo, i modellini sono posizionati come su una griglia di partenza e danno il senso cronologico della storia e dell’evoluzione della Ferrari nel tempo. Una teca capace di esaltare la vera storia motoristica di Enzo Ferrari e del mito che ha costruito dalla fondazione ad oggi. Nei modellini si l’evoluzione delle vetture nel tempo, nell’aerodinamica, nello studio dei materiali, nelle varie scelte motoristiche, cenni storici della prima e seconda guerra mondiale e di tutto il mondo Ferrari. Già dalle prime ore di apertura molti appassionati giunti in città per la Motor Valley Fest hanno visitato l’esposizione di Elis Sernesi. Quest’ultimo quando era uno scolaro di scuola elementare, ebbe la fortuna di intervistare Enzo Ferrari insieme ai compagni, e in mostra c’è pure la cassetta di quella chiacchierata. Non solo mostra, ma pure quattro incontri tematici, il primo oggi alle 17 dal titolo Perché la Motor Valley è nata qua da noi e ha la capitale a Modena, ospite il professor Sergio Lelli storico dell’automobile. Domani, sempre alle 17, Come ha fatto Enzo Ferrari a diventare un mito. Sabato 14 La storia dei circuiti e delle gare automobilistiche a Modena, domenica 15 Come è nato lo stemma della Ferrari. Gli incontri e le visite alla mostra sono completamente gratuiti. L’esclusiva collezione dei 130 modellini in scala 1:43 è organizzata da Modenamoremio con il patrocinio del comune di Modena e il supporto di Bper.

Antonio Montefusco