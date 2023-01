"Modello turistico da ripensare"

Anche Legambiente commenta la crisi dell’Appennino e, in particolare, la richiesta di aiuto avanzata dalla Regione al governo. Legambiente si dice "sgomenta per la mancanza di strategie a lungo termine di adattamento al cambiamento climatico. Non c’è traccia di un’idea di ripensamento del modello turistico attuale, basato sugli impianti di risalita, ma anzi si parla addirittura di nuove tecnologie per mantenere la neve artificiale anche con temperature più elevate. Si tratta di una completa sottovalutazione degli impatti veri del cambiamento climatico. Se è giusto e necessario supportare le aree fragili dell’Appennino – dice Legambiente –, non è certo utile continuare ad alimentare l’illusione di poter prolungare un modello senza futuro. Gli impianti di innevamento artificiale sono energivori, richiedono grandi quantitativi di acqua e producono una neve molto compatta, dannosa per la biodiversità. L’unica soluzione è quella di avviare un percorso serio e strutturale di diversificazione dell’offerta turistica, diretta ad una fruizione slow e multistagionale".