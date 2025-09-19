Modena a tavola, 30 anni. Sette cene per conoscere i piatti preferiti dal Drake

Il 2025 è l’anno del trentennale del consorzio Modena a tavola, e per festeggiare l’evento è stato cambiato il logo. Il nuovo stemma è l’evoluzione del primo marchio uscito nel 1995, mantiene la forma circolare ora però un piatto e non più una tovaglia, questo elemento però è decorato con il rosone del Duomo di Modena. Sono rimasti gli stessi colori.

Nel 30° anniversario il consorzio ha messo in cartellone il menù della Motor valley con 7 cene per conoscere i piatti del Drake Enzo Ferrari, si parte il 25 settembre alla Nunziadeina di Nonantola, il 3 ottobre all’Antica trattoria La Busa di San Donnino, il 7 Al boschetto da Loris di Modena. Si continua il 15 ottobre alla trattoria Bianca di Modena, il 23 allo Iodio puro di Modena, il 29 alla Baia del re di San Donnino, la chiusura all’Osteria Rossi di Modena. Sette serate per ripercorrere il mito del Drake che spesso chiedeva al suo storico segretario Franco Gozzi: "Hai preparato il menù"? Il fondatore della Ferrari teneva molto ai pranzi, in molti dei luoghi che frequentava spesso, aveva una saletta privata e riservata per quelli che diventano appuntamenti importanti per la firma di un contratto o l’incontro con una personalità importante.

Un tragitto culinario per ripercorrere le gesta di uno degli italiani più importanti al mondo grazie alle ricerche del giornalista Luca Bonacini, quest’ultimo ha fatto ricerche parlando con amici e collaboratori stretti dello stesso Ferrari. Per prenotare i posti visitmodena.it/it/parole-intorno-al-tavolo oppure 059.220022. Modena a tavola ha organizzato anche una serie di incontri chiamato Le parole attorno al tavolo curato da Matteo Bortolotti autore di romanzi, film e serie tv.

Sei incontri con altrettanti autori: il primo è previsto il 30 settembre con Carlo Lucarelli all’Europa 92 di Montale, interverranno anche Paolo Roversi (9 ottobre, Incontro di Carpi), Valerio Varesi (14 ottobre, Il calcagnino di Formigine), Andrea Cotti (21 ottobre, Anna ristorante di Modena), Marco Vichi (28 ottobre alla Moka di Modena), Barbara Baraldi (5 novembre alla Foresteria Cavicchioli di San Prospero).

Le serate cominciano alle 19.30 con un welcome drink, un’ora più tardi le brigate dei vari ristoranti cominceranno a servire i piatti appositamente preparati e interpretati per l’occasione, con i commensali bellamente seduti a tavola con gli autori.