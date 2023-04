Modena, acquista cavalli con bonifici falsi: a processo per truffa

Modena, 6 aprile 2023 – E’ finito a processo per truffa poiché, secondo le accuse, si sarebbe fatto mandare dall’estero cavalli pregiati ma non li avrebbe pagati, o meglio: avrebbe inviato copia di bonifici falsi. Al centro della vicenda un 29enne carpigiano noto nel settore dell’equitazione e che sarà giudicato con rito abbreviato per il reato appunto di truffa. Sempre secondo le accuse il giovane avrebbe poi rivenduto i cavalli a prezzi maggiorati.

Gli acquisti sarebbero stati fatti dal 29enne da due commercianti olandesi e da due italiani, ora parti civili nel procedimento. Parliamo di una ventina di cavalli per un valore di milioni di euro, secondo l’accusa. Secondo la difesa tutto si discute appunto sull’avvenuto pagamento o meno dei cavalli.

Sono in corso due cause civili: una in Olanda e una in Italia. Nel corso di quella in Italia è stato disposto il sequestro immediato degli animali che sono però poi rimasti ai proprietari.

“Sono stati prodotti bonifici e la questione è puramente civilistica - spiega l’avvocato del giovane, Roberto Ghini – non ha rilievo penale. I cavalli sono stati pagati anche se su alcuni vi è discussione sull’effettivo valore. Non ci sono contratti scritti se non per un solo cavallo. Si tratta di accordi orali: sicuramente il mio assistito ha trasferito ai venditori il prezzo della successiva rivendita dei cavalli e di questo abbiamo prova documentale. Abbiamo deciso di svolgerle il processo con rito abbreviato per arrivare ad un giudizio che speriamo sia assolutamente favorevole. Il mio cliente ha sempre svolto il suo mestiere di commerciante con la massima professionalità. A mero titolo di esempio in relazione ad un singolo cavallo vi è una differenza di un terzo tra il valore che gli attribuisce la persona offesa e il prezzo di effettiva vendita”.