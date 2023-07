Modena aderisce alla campagna 'Mettiamoci in Gioco' contro il gioco d'azzardo

Pubblicare e rendere disponibili senza alcun vincolo sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tutti i dati sul gioco d’azzardo lecito, per singolo gioco (fisico e online) e per singolo Comune, in modo che gli enti locali possano conoscere la situazione del gioco sul territorio e utilizzare i dati stessi come base per impostare azioni mirate di informazione e prevenzione. È la principale richiesta della campagna ’Mettiamoci in gioco’ promossa dall’associazione Avviso Pubblico alla quale ha aderito anche il Comune di Modena. La delibera di adesione, presentata dall’assessore alle Politiche per la legalità Andrea Bosi, è stata approvata nella seduta di giovedì con il voto a favore dei gruppi di maggioranza (Pd, Sinistra per Modena, Europa verde-Verdi, Modena civica), Movimento 5 stelle, Lega Modena, Alternativa popolare, Modena al centro, Gruppo indipendente per Modena, Modena sociale, e l’astensione di Fratelli d’Italia