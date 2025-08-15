Modena, Adorni condottiero della difesa: "Fondamenta ottime, c’è grande entusiasmo"

Ancora un assaggio di quel sano entusiasmo che si sta creando intorno alla squadra, prima di cominciare a fare sul serio. Della fiducia che il pubblico canarino sta offrendo ai ragazzi di Sottil, se ne sta accorgendo anche Davide Adorni, difensore arrivato dalle ceneri del Brescia. Sarà lui a guidare il reparto arretrato che il tecnico gialloblù sta plasmando: "Sì, devo dire che da calciatore è bellissimo – ha commentato a margine dell’allenamento a porte aperte di ieri – anche in ritiro a Fanano sono venuti in tanti per le amichevoli ed è stato molto bello.

Per quanto riguarda la difesa, stiamo lavorando tanto. Solitamente, nelle giornate di doppi allenamenti, il mister divide il gruppo per un lavoro specifico e ci stiamo muovendo bene. L’inizio di stagione è sempre particolare, nelle gambe ci sono i carichi della preparazione ma penso che gli obiettivi che ci si pone fanno la differenze. Affrontiamo Torino prima e Sampdoria poi con le nostre ambizioni e ciò che abbiamo imparata e migliorato in questo periodo, portandolo avanti con fiducia. Nel calcio di oggi è necessario presentarsi con una condizione fisica top, il mister ha spinto su questo e noi cercheremo di portarla in campo". Oltre 200 presenze in cadetteria, più di 100 al Brescia dove è stato una colonna per tre anni. L’impatto col mondo modenese è stato fin da subito positivo: "L’ho detto da subito, ho avuto un’impressione piacevolissma da quando sono arrivato – ha continuato Adorni – soprattutto delle persone che ho conosciuto. C’è grande voglia, grande carica e quando trovi questi dettagli, la base è importante. L’ambizione si percepisce. Il gruppo? Ho grande fiducia. Ci sono giocatori che sono qui da anni e portano avanti una certa idea, ho visto grandi uomini e le fondamenta sono ottime. Sappiamo che la B è difficile ma se teniamo questi particolari per tutto l’anno, faremo bene.

Anche le meno favorite lotteranno con tutte, i campi sono complicati, noi dovremo pensare alle nostre caratteristiche e credo faremo buone cose. Nieling e Tonoli mi piacciono, grandi lavoratori". Da svincolato, scegliere Modena significava ricominciare da basi certe dopo l’esperienza bresciana: "Serietà, persone con voglia di fare ed entusiasmo – ha concluso – l’avevo notato anche da avversario. Il Modena è ambizioso e ambito, ormai è noto nel campionato di serie B, giocare al Braglia mi è sempre piaciuto e appena c’è stata la possibilità ho subito detto sì a questo progetto".

Alessandro Troncone