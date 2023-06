Modena ai 30 all’ora: se ne parla mercoledì

Le realtà aderenti ad Aria e Fiab Modena (Associazioni in rete per l’inclusione e l’ambiente) e Fiab Modena promuovono un incontro aperto a tutta la cittadinanza in cui illustrare le ragioni e le modalità con le quali una moderna città europea come Modena dovrebbe adottare da subito il limite generalizzato dei 30kmh. "La campagna #Città30Subito – spiegano – risponde a un’esigenza profonda di cambiamento che proviene dalle nostre strade, dai nostri centri urbani. La città 30 non è (solo) un limite di velocità ma un modo diverso di vivere lo spazio pubblico, con più sicurezza e condivisione: è una richiesta di Oms e del Parlamento Europeo, ma soprattutto ha già dimostrato di funzionare in numerose piccole e grandi città europee. Dal Belgio alla Francia, dalla Spagna all’ Austria, dove è stata realizzata ha mantenuto sostanzialmente invariati i tempi di percorrenza in auto, indotto ad una diminuzione dell’uso dell’auto abbassando l’inquinamento, dimezzato il rumore, abbattuto il numero di morti e feriti e migliorato in generale la qualità della vita con ricadute positive anche sul commercio locale: una operazione in cui vincono tutti". L’appuntamento è per mercoledì 14 giugno alle 21 presso la Sala Ulivi di via Ciro Menotti 137: ospiti Andrea Burzacchini, esperto di mobilità sostenibile, ed Andrea Colombo di Fondazione Innovazione Urbana di Bologna.