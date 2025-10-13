Modena, al Barbera c’è un tabù da sfatare

Chi è scaramantico faccia un po’, se crede, tutti gli scongiuri che vuole. Però, e questo è un dato di fatto, il Modena di Sottil in questo inizio di campionato ha già infranto due tabù, leggi il successo a Marassi, sponda Samp, che mancava dal 1946, e quello sul campo del Mantova, con un segno 2 che non usciva dalla primavera del 1970. Così, mentre inizia quella che sarà per l’ambiente e per tutto il popolo gialloblu la settimana più suggestiva di questo campionato ancora giovane, tra le tante considerazioni che si possono fare prima del big match ci sarebbe una tradizione negativa da sfatare. Ve bene che con le statistiche o con la legge dei grandi numeri non si vincono le partite, ma sta di fatto che un successo del Modena sul campo del Palermo manca, anche in questo caso, da oltre mezzo secolo, cinquantacinque anni giorno più giorno meno. Era infatti l’8 novembre del 1970 quando una rete di Alberto Spelta (un solo anno in canarino per il centrattacco di Lodi, ma che anno...) gelò lo stadio della Favorita al 40’ minuto della ripresa. E si può dire che quello fu l’unico successo ‘vero’ dei gialli all’ombra del monte Pellegrino, visto che l’unico altro hurrà, datato ottobre 1937, venne ottenuto a tavolino (per invasione di campo) ribaltando il 3 a 2 ottenuto sul campo dei rosanero.

Ovviamente stiamo parlando solo di gare di campionato, perchè in realtà nell’agosto 2014 il Modena di Walter Novellino passò al Barbera con un sontuoso 0 a 3, ma si trattava del terzo turno di Coppa Italia. Nell’occasione andarono in rete Ferrari, Beltrame e Schiavone. In quel Palermo giocavano tra gli altri Belotti, Vazquez e Dybala. Già che ci siamo, citiamo anche lo 0 a 2 a tavolino ottenuto nel maggio 2001 nel match di andata della supercoppa di serie C conquistata poi dalla truppa di Gianni De Biasi (i palermitani avevano vinto il girone B della serie C1) per una invasione di campo all’88’ con i canarini avanti 1 a 2. Tornando alle gare di campionato, sono stati trentuno gli incontri giocati dal Modena a Palermo nella sua storia, due nella massima serie e tutti gli altri in serie B, con un bilancio favorevole ai padroni di casa: come detto due soli successi dei gialli, con nove pareggi e tredici sconfitte. Le ultime tre consecutive, 5 a 2 del 2022/23, 4 a 2 del 2023/24 e 2 a 0 nello scorso campionato. Bene. Sin qui numeri e curiosità. Domenica, esaurita la sosta per le nazionali, tornerà finalmente a parlare il campo. Tabù infranti o meno, la cosa certa è che sarà bello andarsela a giocare.

a. b.