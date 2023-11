Modena, allarme aggressioni in strada. Passanti picchiati e rapinati, caccia al branco di giovanissimi

Modena, 13 novembre 2023 – Giovani, provenienti da altri Comuni della provincia con l’obiettivo di compiere furti, e con una spiccata propensione alla violenza. Si muovono in branco per derubare le loro vittime – passanti indifesi – dopo averle neutralizzate con calci e pugni.

E’ l’identikit di un gruppo di rapinatori che, nella prima settimana di novembre, ha preso di mira Bomporto, nella Bassa modenese. Almeno due gli episodi denunciati, sui quali stanno indagando i carabinieri grazie alle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze.

Ricostruita la dinamica dei fatti: entrambi i colpi sono stati messo a segno per strada con lo stesso modus operandi. Nel mirino altri giovani, soli e colti di sorpresa nella penombra del tardo pomeriggio, vicino al centro del paese.

A quanto risulta, la ’gang’ prima minaccia il malcapitato poi, senza dargli nemmeno il tempo di consegnare il portafoglio, gli aggressori lo colpiscono con calci e pugni. Infine, quel portafoglio lo strappano con violenza e si danno alla fuga con i soldi lasciandolo a terra sotto choc e dolorante. Fortunatamente, i due rapinati non sono dovuti ricorrere alle cure mediche, ma hanno comunque riportato lividi per l’aggressione subita.

Una situazione che mostra una escalation di violenza, in particolare tra i giovani: il fenomeno delle aggregazioni violente è stato al centro anche del recente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lo scenario di Bomporto è simile – anche se con protagonisti diversi – a quello dei viali di Modena, dove un gruppo di minori nelle scorse settimane ha seminato il terrore nella zona della movida con ripetuti ’assalti’.

E’ possibile che il caso di Bomporto derivi in qualche modo da una forma di emulazione, una sfida al ’sistema’ sperando nell’impunità. Ma i carabinieri sono sulle tracce del ’branco’, qualcuno sarebbe già stato identificato. Al momento non ci sono certezze se i responsabili delle rapine siano o meno minorenni. Ma, dalle descrizioni, risultano molto giovani.

Parliamo di un gruppo che varia dalle cinque alle sette persone, come detto ’pendolari del crimine’, dunque non residenti a Bomporto, ma provenienti da altri territori. L’allerta è massima: gli accertamenti proseguiranno così come i servizi di prevenzione generale che la compagnia carabinieri di Modena ha disposto subito dopo le rapine.