Modena: Antonio Palumbo verso l'addio? Il mercato estivo potrebbe portarlo in Serie A

Il campionato appena cominciato, è già finito, parafrasando la canzone con cui Sergio Endrigo vinse un festival di Sanremo nell’ormai lontanissimo 1968. Anche questa stagione, con i suoi inevitabili alti e bassi (comunque terminata con l’obiettivo di minima del mantenimento della categoria) per quel che riguarda il Modena è già pane per gli almanacchi, e da questo day after siamo tutti pronti a ricominciare a vivere un’altra lunga estate di programmazione, voci e ovviamente mercato. Ci sarà chi saluterà la maglia gialloblu, e Antonio Palumbo potrebbe essere uno di questi: il fantasista canarino è ancora legato al Modena per altre due stagioni, ma dopo la querelle di gennaio che lo voleva già partente, il mercato estivo potrebbe davvero essere quello dell’addio, magari verso una serie A alla quale, ci mancherebbe, lui legittimamente aspira. Il numero 10 gialloblu ieri sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto della squadra, con un commento che potrebbe, il condizionale è d’obbligo, sembrare quasi un commiato. Palumbo dice di essere "orgoglioso di avere fatto parte di questo gruppo. Avremmo potuto fare di più sicuramente, ma sarebbe potuto andare anche peggio...basti guardare a quanto è stato complicato questo campionato. Si dà sempre tutto per scontato, ma solo noi sappiamo quanto è stato difficile e quante difficoltà abbiamo dovuto superare. Grazie a chi ci è stato vicino nel bene e nel male". Parole da interpretare: da un lato il riferimento soltanto a quest’ultima stagione è abbastanza palese, ma chissà, tra le righe c’è come l’impressione di un saluto. Ripetiamo ancora una volta, condizionale assolutamente d’obbligo. Se Antonio resterà o lascerà il Modena lo scopriremo durante l’estate, certo è che rimane uno dei giocatori più talentuosi della storia recente della società canarina e sarebbe bello sapere, presto, che sarà una delle basi da cui ripartire.

a. b.