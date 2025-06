Modena Baseball sorride. Tre convocati in azzurro

Si tinge sempre piu d’azzurro il destino del Modena Baseball, in una settimana storica per i sogni di gloria dei gialloblu: primo posto in classifica generale verso i play off scudetto, la grande soddisfazione per il team e per il pitcher Infante, con il giovane Martinelli autore di uno storico no hitter. E ora sono state ufficializzate le convocazioni in maglia azzurra per tre atleti del Modena Baseball. Si tratta dell’Under 23 Infante Junior pitcher, Guevara esterno, oltre alla giovane promessa Phill Frometa Sanchez, utility Under 12: i tre entrano nel progetto Italia.

Statistiche alla mano il Modena Baseball vanta con orgoglio la Medaglia D’Oro Meriti Sportivi conferita nel 2023 come società primo livello con baseball e softball di livello nazionale. Modena vanta il record italiano, nella storia ai massimi livelli agonistici, di ben 13 atleti modenesi compresi gli olimpionici, che hanno vestito la maglia azzurra della nostra nazionale. Con il grande orgoglio per la storica società modenese, unica realtà nello sport geminiano a proporre ai massimi livelli quattro atleti che hanno difeso la nazionale nella massima competizione Olimpica. Paolo Passerini pitcher, olimpiade di Atlanta 1996, Loredana Auletta, catcher softball, olimpiade Sidney 2000, Marcello Malagoli, pitcher all’olimpiade Atene 2004, Erika Piancastelli catcher, olimpiade Tokyo 2021.

Le ultime convocazioni nella Under 23, quelle di Infante e Guevara, rappresentano la Modena sportiva ad alto livello: saranno impegnati dal 27 al 30 giugno nel Prague Baseball Week nella Repubblica Ceca, contro Germania, Repubblica Ceca, Austria, come preparazioneagli Europei di categoria nella Repubblica Ceca a Febric Brno, in svolgimento dal 5 al 9 agosto. Grande orgoglio per il settore giovanile modenese proporre nella nazionale l’utility Phill Frometa del Modena Under 12, con manager Martinelli, coach Lancellotti, nel ritiro azzurro, dal 27 al 6 luglio a Hluboka Repubblica Ceca. In palio gli Europei giovanili Under 12, dal 2 al 6 luglio. Con Italia, Belgio, Francia, Germania (girone 1).

Per la Serie C Domenica 29, atteso Derby al Torri, Modena – Yankee San Giovanni. Nel Softball Under 16, domenica 29: Valmarecchia Rimini - Modena.

Giorgio Antonelli