Modena Basket fa visita al Parma. Spv Vignola sul campo di Anzola

Torna in campo la Serie C unica maschile, con Modena Basket che questa sera ( ore 18) andrà a far visita alla Magik Parma. Partita delicata per entrambe, con i modenesi che dovranno rialzarsi dopo le ultime 3 uscite non andate a buon fine. In Divisione Regionale 1 in campo stasera la SPV Vignola (ore 19:45) in trasferta sul campo di Anzola Basket. I giallo-neri, dopo la netta sconfitta interna contro la capolista Audace, cercheranno di riprendere il proprio cammino in un girone A più equilibrato che mai. Match casalingo, invece, per la Ottica Amidei Castelfranco (domani ore 18) che attenderà una Reggiolo terza in classifica . Nella Serie B femminile partita domenicale davanti al pubblico amico (ore 18:00) sia per Basketball Sisters Piumazzo che Wamgroup Cavezzo. Piumazzo attenderà Fiorenzuola, mentre le "piovre" se la vedranno contro la Fulgor Fidenza.