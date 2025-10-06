Modena Belcanto Festival . Con ’Ceremony’ Leone Magiera intreccia canto lirico e arti visive

Per il Modena Belcanto Festival il Teatro Comunale Pavarotti-Freni stasera ospita Ceremony, un concerto lirico che intreccia la direzione musicale di Leone Magiera e la direzione artistica di Lorenzo Silvestri, in occasione della seconda edizione del Premio Leone Magiera. L’evento si presenta come un incontro tra la tradizione dell’opera e la sensibilità artistica contemporanea, un rito sonoro e visivo che celebra la forza e la vulnerabilità della giovinezza.

Sul palcoscenico, un programma che abbraccia alcune delle pagine più intense del repertorio lirico — da Henry Purcell a Vincenzo Bellini, da Jules Massenet a Gaetano Donizetti, fino a Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Francesco Cilea. Le arie, selezionate per la loro tensione drammatica e la loro carica emotiva, costruiscono una narrazione unitaria, un percorso che procede come una sequenza di episodi legati da un filo tematico comune: la ricerca di una voce, la celebrazione di un passaggio, la cerimonia della vita stessa.

Protagonisti del concerto sono sei giovani interpreti lirici under 30 scelti da Leone Magiera tra le voci emergenti più promettenti del panorama attuale: Giulia Alletto, Simone Fenotti, Lorenzo Martelli, Sara Minieri, Ilaria Monteverdi e Paolo Nevi. Accompagnati al pianoforte dallo stesso Maestro Magiera e da Alessandro Zilioli, questi artisti incarnano lo spirito del Premio - un riconoscimento dedicato alla scoperta e alla valorizzazione delle nuove generazioni di cantanti lirici. A novantun anni, il grande e celebre Leone Magiera, si rimette in gioco con un’iniziativa che unisce esperienza, visione e desiderio di trasmissione. Dopo una vita interamente dedicata alla musica e alla formazione di generazioni di artisti — dai più grandi interpreti lirici del secondo Novecento ai giovani talenti contemporanei — Magiera inaugura una nuova stagione creativa con la Fondazione Leone Magiera, un progetto unico nel suo genere a livello internazionale che esordisce proprio in questa occasione.

La Fondazione nasce con l’obiettivo di sostenere giovani talenti non solo nel campo musicale, ma anche in quello delle arti visive, ponendosi come punto d’incontro fra discipline tradizionalmente distinte ma accomunate da un identico anelito espressivo.