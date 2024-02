Modena, botta e risposta con il Cosenza. Alla fine arriva solamente un pareggio

Ci sono anche gli avversari, questo è tema sempre giusto da ricordare. E il Cosenza non è una formazione di sprovveduti, tutt’altro. Tutino ha timbrato il cartellino per la decima volta, giocatori come Mazzocchi o Forte farebbero invidia ai migliori reparti offensivi della categoria e l’impronta data da Caserta è tanto chiara quanto efficace. E si è vista sin da subito, perché nei primi dieci minuti i calabresi si aggiudicano il pallino del gioco e difficilmente lo hanno lasciato al Modena per il resto della partita. Come successo con il Parma (e pareva quasi di buon auspicio) i canarini riescono a sbloccare al quarto d’ora con la prima volta di Gliozzi, per altro da ex. Assist chirurgico di Gerli (difesa del Cosenza da rivedere ma meglio così) e destro sotto la traversa dell’attaccante che conferma la crescita mostrata a Genova una settimana fa. Certo, il 3-5-2 con Santoro per lo squalificato Palumbo ha identità un pelo diversa. Questione di caratteristiche.

Santoro è bravo negli inserimenti senza palla e nel contenimento a centrocampo, Palumbo fa entrambe le cose con la sfera tra i piedi e in alcuni momenti sono mancate le sue incursioni. Con questo schieramento, tuttavia, è evidente che il Modena riesca a coprire maggiormente gli spazi del campo e a compattarsi quando è necessario, sfruttando poi immediatamente la verticalità quando recupera il possesso. Come sempre, è l’attenzione che fa la differenza e il vantaggio dura troppo poco, ancora una volta. Bastano appena sette minuti al Cosenza per approfittare di un reparto difensivo canarino statico. Cross dalla destra di Gymafi, Zaro manca il colpo di testa, Riccio si fa bruciare sul tempo da un letale Tutino che infila l’angolo alla sinistra di Seculin. La squadra di Caserta ha molta intensità, il Modena tiene il ritmo alto ed entrambe creano un’occasione a testa. Gli ospiti con il tiro da fuori di Mazzocchi neutralizzato da Seculin e i padroni di casa con quello di Ponsi sul quale Micai vola. Nella ripresa un solo brivido, la chance capitata ancora a Tutino ad inizio secondo tempo che trova uno strepitoso Seculin (tra i migliori in campo). Ci si aspetterebbe un Modena più arrembante, anche con gli ingressi di Di Stefano e Bozhanaj, ma succede pochino per aspettarsi un colpo di scena. L’unico colpo di teatro ce lo regala Marras, autore di un intervento non esattamente consono su Cotali giudicato da giallo da Camplone. Il Var richiama l’arbitro e lo invita ad estrarre il rosso. Resta a sedere (mai successo per tre volte di fila) Tremolada. Giusto o sbagliato che sia, serve che sia ancora una risorsa. A partire da Venezia, dove mancheranno gli squalificati Zaro e Ponsi. Cosa aspettarsi da Bianco?

Alessandro Troncone