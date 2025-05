Modena-Brescia: Analisi e Pagelle della Partita di Calcio

GAGNO 6 Sulle due reti non ha colpe eccessive, bravo ad immolarsi sul tentativo ravvicinato di Moncini con una parata che rimanda solamente di qualche minuto il pari degli ospiti.

BEYUKU 5,5 Va spesso in affanno quando c’è da liberare l’area gialloblu e non riesce ad essere propositivo in ripartenza. Da una sua entrata in ritardo nasce la punizione che porta alla rete del 2 a 2 bresciano.

ZARO 5,5 Incerto nella mischia del pari ospite e in generale non sicurissimo al centro della difesa gialloblu.

CAUZ 5 Provoca con un fallo di mano maldestro la punizione del vantaggio iniziale bresciano, poi sulla stessa devia nella sua porta per un clamoroso autogol. Serata non di quelle da ricordare.

DI PARDO 7 Suo l’assist per l’1 a 1 di Caso, come è suo l’illusorio vantaggio del Modena a metà ripresa, gran galoppata ed esterno destro chirurgico all’angolino. Una delle sue migliori partite in canarino. (30’ st Ponsi 6 Ritrova il campo per una manciata di minuti sufficiente a far vedere che fisicamente è recuperato).

GERLI 5,5 Nel traffico del centrocampo bresciano fatica non poco e la gestione della manovra ne risente. L’impressione è anche che dopo aver tirato la carretta per tante partite la stanchezza si stia facendo sentire.

MAGNINO 5,5 Torna in un ruolo a lui più consono ma nella manovra offensiva perde più di un pallone, e anche in copertura non è impeccabile.

COTALI 6 La solita partita onesta, giocata con puntualità sulla fascia di competenza, condita da un tentativo di testa nel primo tempo che non impegna più di tanto Lezzerini. (40’ st Dellavalle sv Al rientro dopo diverse partite saltate per problemi muscolari).

PALUMBO 6 Parte da lui l’azione dell’1 a 1, con il servizio al bacio per Di Pardo che poi manda in rete Caso. Poi la sua gara è fatta di alti e bassi, con qua,lche pausa soprattutto nel finale. (48’ st Kamate sv Praticamente non ha il tempo di toccare un pallone).

CASO 6,5 Trova il gol dell’1 a 1 con una bordata sotto la traversa imprendibile per Lezzerini. Poi prova a sfondare in più di un’occasione la linea difensiva bresciana, ma non trova la migliore soluzione. (40’ st Duca sv Uno spicciolo di gara nel quale non ha grosse occasioni per farsi vedere).

GLIOZZI 5 Impalpabile per quasi tutto il tempo in cui rimane in campo, non riesce mai a ritagliarsi una situazione pericolosa, un passo indietro rispetto alle recenti prestazioni. (30’ st Defrel 5,5 Ha un ghiotto pallone per il 3 a 1 ma indugia troppo e poi viene toccato da un difensore bresciano e termina a terra, ma l’arbitro Santoro è vicinissimo e non fischia nulla. Sul pareggio bresciano a tempo quasi scaduto è bravo a respingere una prima conclusione sulla linea, ma è una prodezza che si rivela inutile).

Alessandro Bedoni