Modena calcio, faccia a faccia con Bonfanti "Ci ha spiegato come gestire l’ansia per la partita"

Il 21 marzo scorso alcuni studenti del nostro giornalino scolastico ’La Gazzetta delle medie’ sono andati a intervistare un calciatore del Modena. È stato entusiasmante sapere che saremmo andati allo stadio Braglia di

Modena. In cielo c’era poco sole, ma dentro di noi l’adrenalina era tanta! Non stavamo nella pelle!

Allo stadio siamo stati accolti da un dirigente della squadra che ci ha accompagnati nella sala conferenze: un locale luminoso e accogliente. Lì ci aspettava sorridente l’attaccante Nicholas

Bonfanti, pronto ad accoglierci e a rispondere alle nostre curiosità. Indossava una squillante maglietta gialla e portava un ciuffo sbarazzino.

Il giocatore aveva un sorriso contagioso e ci ha messi subito a nostro agio. Gli abbiamo fatto tantissime domande riguardanti la sua motivazione, il fair play, la gestione della rabbia e dell’ansia, l’alimentazione, i rapporti tra i giocatori, la preparazione sportiva, il comportamento da tenere durante le partite e gli allenamenti, il controllo della tensione.

Ha parlato in particolare del rispetto tra le persone, del dialogo necessario per riflettere sulle proprie azioni e sull’importanza degli amici e dei familiari. Dopo la nostra lunga intervista gli abbiamo chiesto l’autografo. I dirigenti del Modena ci hanno regalato una penna gialla che ricorda il colore della squadra. Siamo quindi usciti sul campo per vedere gli altri calciatori che si allenavano: provavano degli schemi di gioco mentre i portieri si tuffavano per parare i colpi.

Al termine della mattinata gli studenti che hanno partecipato erano tristi, consapevoli che l’attività era conclusa. Per tutti questa è stata una bella esperienza, ricca di stimoli, da ripetere!