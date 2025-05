Modena Calcio: Rientri e Prestiti, le Mosse di Andrea Catellani

Il gol, condito dall’assist a Caso, di Di Pardo ci offre già lo spunto giusto per dare un’occhiata alle primissime mosse di Andrea Catellani, nel breve termine. Il ds gialloblù, come tanti suoi colleghi, ha sulla sua scrivania la lista dei prestiti pronti a salutare e di quelli pronti rientrare dopo un anno trascorso altrove e per quanto riguarda la rosa modenese si tratta di una parte sostanziale. Lo stesso Di Pardo dovrà fare rientro a Cagliari, come Idrissi. Per il primo difficile capire il mercato cosa proporrà, sul 19enne gli occhi dei canarini rimarranno attenti anche per l’anno che verrà, dopo aver dialogato coi sardi. Per Dellavalle si prepara un ruolo da giovane di grande prospettiva nel Torino di Vanoli che, dopo aver perso Buongiorno, potrebbe far crescere un fiore all’occhiello del settore giovanile granata. Anche Sartori, ds del Bologna, ne aveva chiesto informazioni lo scorso gennaio. Kamate tornerà all’Inter e Vulikic, in attesa di conoscere il futuro della Sampdoria, concluderà la sua esperienza gialloblù. Più ampia la rosa dei "cavalli di ritorno". La stessa Samp ha un diritto di riscatto per Abiuso, terminato il prestito in Liguria. Il Benevento e l’Ascoli hanno già scelto, invece, di non riscattare Oukhadda e Tremolada: i due si rivedranno in Emilia in estate. Probabilmente anche Coppolaro, di rientro dalla Carrarese e Alberti, in prestito secco al Pescara da gennaio. In prestito fino al 30 giugno alla Triestina c’è anche Strizzolo (si sta giocando il playout con Tesser), di rientro anche Giovannini dal Gubbio, ma in scadenza a giugno. La Torres aveva preso Guibre in prestito con obbligo legato a determinate condizione, vedremo se si saranno verificate. Rientrano i giovani Ghillani, Olivieri, Niang e Mondele. Tonoli ha chiuso la sua avventura alla Pergolettese e sarà il primo, nuovo, difensore del Modena.

Alessandro Troncone