Modena, c’è la corazzata Cremonese: "Sarà una gara ‘sporca’, vietato sbagliare"

Dopo le mancate vittorie contro Spezia e Pisa c’è da chiedersi se il Modena ha i giocatori con l’esperienza e le qualità per puntare all’alta classifica. La risposta prova a darla Paolo Bianco: "Poteva valere all’inizio del campionato ma dopo otto mesi i giocatori devono avere l’esperienza giusta per portare a casa queste partite. Certi risultati potevo sopportarli prima, adesso non li accetto più. Sono molto arrabbiato per il pareggio di Pisa, dove non mi sono piaciute le gestioni del vantaggio e della superiorità numerica. Contro un avversario così spento una volta in vantaggio non dovevamo accontentarci ma cercare il terzo gol".

Sulla Cremonese in corsa per la promozione diretta: "Si tratta di una squadra che in trasferta si sta dimostrando fortissima, con un allenatore, Stroppa, che ha già vinto diversi campionati e centrocampisti come Pickel che trovano spesso il gol. Penso che disputeremo una partita molto diversa dalle ultime, potrebbe venire fuori una gara "sporca", dove noi cercheremo di portare a casa un risultato positivo contro una squadra che sa giocare ‘sporco’".

Sugli insegnamenti che può aver dato la gara di andata: "Dobbiamo fare una partita completamente diversa, senza commettere errori, come contro il Parma, quando abbiamo disputato una gara perfetta". Sul fatto che rispetto al girone di andata il Modena segni più reti ma ne subisca un numero maggiore: "Siamo migliorati in attacco e peggiorati in difesa, solo per due volte negli ultimi mesi, contro Parma e Spezia, non abbiamo subito reti. Troppo poco per una squadra che vuole crescere. Ma adesso di occasioni ne costruiamo di più, anche per le caratteristiche dei nuovi arrivati". Quanto pesa nella scelta della formazione la terza partita in otto giorni: "Rispetto a Pisa abbiamo un giorno di riposo in più, quindi sono libero di fare le scelte che voglio". Sulla classifica sempre più corta: "In questi due mesi abbiamo affrontato squadre sulla carta molto forti e da questi confronti siamo usciti indenni meritando anche qualcosa in più, che ci darebbe maggiore tranquillità in una classifica dove quelle davanti aspettano e quelle dietro spingono". Su Seculin forte fra pali meno nelle uscite: "Oltre a essere fortissimo fra i pali Andrea ha una qualità che in questo momento serve tantissimo alla squadra, ovvero trasmettere tranquillità ai compagni nella gestione del pallone coi piedi, che non vuol dire saltare l’uomo in dribbling ma avere calma e fare la scelta giusta". Perché non si marca a uomo sui calci piazzati: "Da quando c’è il Var gli avversari furbi appena vengono toccati in area vanno giù e quando si rivede l’azione e non si capisce l’entità del danno spesso viene dato il rigore".