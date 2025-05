Modena celebra 20 anni del Club Volkswagen Italia con un raduno storico

Fervono i preparativi a Modena, per la celebrazione dei 20 anni del Club Volkswagen Italia, sodalizio che venne fondato, nel 2005, a coronamento delle celebrazioni per il 50° di Autogerma, oggi Volkswagen Group Italia, importatore ufficiale del Marchio dal 1954. Da un’idea e regia del Presidente Marzio Cavazzuti con la collaborazione del noto collezionista di vetture VW, Alberto Piccinini e Giacomo Soragni, con il Patrocinio Gratuito di A.A.V.S (Associazione Amatori Veicoli Storici) Federata FIVA dal 2000 (www.aavs.it) ed il gradimento di Volkswagen Group Italia, l’evento, programmato per il prossimo 25 maggio, si preannuncia come un grande contenitore di Storia, Passione e Cultura, elementi sui quali si è sempre distinto il Club Volkswagen Italia.

Il titolo della giornata ci riporta agli inizi della storia di questa automobile che oggi è conosciuta con il nome di Maggiolino. Allora, il modello, che si identificava con il marchio, Volkswagen, venne soprannominato Brezel per via della somiglianza del suo lunotto a doppio vetro con la forma del pane tipico locale che si mangiava nelle occasioni di festa. La manifestazione, aperta ai soci e non, è tesa ad invitare a partecipare tutti i possessori/proprietari di veicoli VW, dai prototipi iniziali e prime serie degli anni ‘40 fino ai my ‘65 quindi prodotti prima dell’agosto 1965. In particolare si concretizzerà in Italia, il più grande raduno di VW due vetrini ed ovalini che si sia mai realizzato. Già iscritte un numero corposo di queste vetture.

Il punto di ritrovo, domenica mattina, sarà presso l’Autodromo di Modena sulla Strada Pomposiana 255/A Marzaglia. Qui si potranno effettuare dei giri in pista, in sicurezza, e ci sarà una parata dei veicoli partecipanti. Previsti inoltre (meteo permettendo), alcuni sorvoli di aerei storici a cura del Ttake aerobatic team. Successivamente ci sarà il trasferimento a Cognento di Modena, nei pressi del parco della seicentesca Villa Forni, ove, a modo dei migliori Concorsi d’Eleganza, si avrà un display dei veicoli partecipanti. Seguirà il pranzo conviviale degli equipaggi, durante il quale ci saranno interventi dei vari ospiti e relatori.