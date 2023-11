Modena, Cgil-Uil in piazza: «Stop alla strage delle donne» Modena, 25 novembre 2023 – Sono entrati in piazza sulle note di ’ Bella ciao’ dei Modena City Ramblers, hanno attraversato via Emilia centro partendo da viale Monte Kosika per concludere in piazza Grande. Erano in 5mila circa ieri mattina alla ‘marcia’ di Uil e Cgil organizzata in occasione dello sciopero proclamato contro la manovra del governo. Bandiere rosse e blu, fumogeni, fischietti, musica e canti all’insegna dello slogan ‘Adesso basta!. In piazza Grande intorno alle 10.30 Nicola Maria Russo della Uil, davanti a metalmeccanici, studenti, operai, dipendenti pubblici, pensionati, si sofferma su precariato, salari bassi, decurtazioni delle pensioni, evasione fiscale non contrastata. Daniele Dieci, segretario della Cgil, invita a «fare rumore» contro la strage delle donne, sollecita il governo a investire sull’affettività e sul rispetto delle differenze a partire dalle scuole, «oltre a percorsi di stabilizzazione lavorativa delle donne vittime di violenza».