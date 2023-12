Modena, ciclista di 89 anni muore in un incidente stradale

Modena, 6 dicembre 2023 – Un ciclista di 89 anni è deceduto questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto tra le vie del Lancillotto e Crocetta, sulla Nonantolata. La bicicletta dell’anziano è stata coinvolta in uno scontro con un’auto condotta da un 61enne residente in città. Inutile l’intervento dei soccorritori sul posto: il ciclista è deceduto sul colpo.