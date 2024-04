Modena Civica e la città che verrà: "Stazione Piccola, subito i lavori. Facciamone un hub per chi viaggia"

Continuare a riconsegnare pezzi di città ai modenesi, specialmente quei tasselli urbani che possono rappresentare un valore aggiunto in termini di attrattività, spostamenti sul territorio e maggiore sicurezza. E’ una delle linee guida che, in caso di vittoria alle prossime amministrative, il centrosinistra dovrà seguire (e proseguire) anche nella prossima legislatura. A sostenerlo è Modena Civica, che ha deciso di inaugurare la campagna elettorale in uno dei luoghi più emblematici in questo senso: la Stazione Piccola in piazza Manzoni.

"Prima di tutto – ha detto Katia Parisi, capogrupo di Modena Civica – vogliamo sottolineare che i lavori di riqualificazione sono fermi da troppo tempo. Negli anni Modena Civica ha sempre sostenuto e approvato le delibere in Consiglio comunale dedicate alla riqualificazione della struttura, l’ultima lo scorso dicembre quando è stata ratificata in aula una variazione di bilancio per integrare le risorse a disposizione per attuare l’intervento di rigenerazione. Ma adesso occorre accelerare la procedura di riqualificazione. Il rischio – ha spiegato la candidata di Modena Civica – è che l’area sprofondi nel degrado: più volte i residenti hanno segnalato bivacchi ed episodi di spaccio anche nelle ore diurne e tanti viaggiatori, soprattutto in inverno quando viene notte presto, non si sentono al sicuro a scendere alla fermata di piazza Manzoni. Quindi ci auguriamo che il 2024 sia l’anno buono per l’aggiudicazione dei lavori e che il cantiere possa finalmente iniziare nel prossimo autunno".

Che cosa potrebbe diventare in futuro la Stazione Piccola? Modena Civica ha già un’idea: "Potrebbe rafforzare il suo ruolo di hub internodale – ha spiegato Katia Parisi – Qui arrivano i treni da Sassuolo, nel piazzale si fermano gli autobus. Si potrebbe allestire una stazione di biciclette a noleggio, siamo molto vicini al centro e credo che le due ruote risulterebbero molto comode per tanti. Non dimentichiamoci che qui in futuro sorgeranno aule e laboratori per corsi post diploma per l’Istituto superiore Meccanica Meccatronica Motoristica e Packaging. Avremo quindi tanti studenti che passeranno diverse ore in questa zona, abbiamo l’opportunità di trasformare questa infrastruttura in un importante polo di aggregazione, magari dotandolo di bar e ristoranti. E’ l’unico modo per allontanare il degrado e far sì che non ci siano più bivacchi notturni e cattive frequentazioni".

Roberto Grimaldi