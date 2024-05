Modena Civica protesta: "Degrado nei palazzi Acer: muffa, topi e infiltrazioni"

"Quando abbiamo partecipato al bando per gli appartamenti ci erano state promesse delle cose, adesso la situazione si è completamente capovolta". Arrabbiati e delusi, dalla mancanza di risposte da parte dell’amministrazione, i residenti delle tre palazzine Acer in via Forghieri hanno indetto una conferenza insieme a Modena Civica per mostrare la situazione di degrado in cui versano 32 appartamenti, consegnati appena dieci anni fa e già in condizioni pessime. Infiltrazioni ovunque, muffa, pezzi di lamiera che si staccano dai tetti, parcheggi distrutti e marciapiedi sconnessi sono solo alcune delle gravi problematiche.

Ogni giorno scendendo di casa i residenti si imbattono in topi, attirati dalla spazzatura che si trova spesso ai lati delle strade, con le aree verdi non curate. Come se non bastasse, le spese condominiali sono triplicate anno dopo anno, portando tanti affittuari a decidere di cambiare sistemazione, essendo diventato impossibile per molte famiglie riuscire a mantenersi con dei costi simili: "Pago 5000 euro di spese condominiali annue, per vivere in mezzo a questo degrado – ha spiegato Vincenzo Giannetta, da alcuni anni residente in via Forghieri 19 –. Quando ho partecipato al bando per permettermi una casa a prezzi agevolati pagavo appena 150 euro di spese condominiali, e direi che fossero congrue, ma ora tra affitto e condominio sborso 1000 euro al mese e non so come arrivare a fine mese. Appena trovo un’altra sistemazione ho intenzione di andarmene". Michele Violante racconta: "Nel 2022 uscendo dal garage con lo scooter mi sono imbattuto in alcuni ciottoli presenti sulla strada, e cadendo mi sono rotto l’omero. Il Comune mi ha risarcito ma non ha sistemato i parcheggi e i marciapiedi dissestati". Alla conferenza era presente anche la consigliera comunale Katia Parisi, per supportare il quartiere con la lista Modena Civica: "Dopo 10 anni dalla consegna delle abitazioni è allucinante vedere in che condizioni versino; come consigliere di Modena Civica ho sempre appoggiato gli abitanti del quartiere, sollecitando l’amministrazione per risolvere in modo urgente i problemi. Vogliamo verificare se le responsabilità siano del costruttore che non ha utilizzato i materiali corretti, o imputabili ad una cattiva gestione da parte dell’amministrazione comunale".

Jacopo Franceschini