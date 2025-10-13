MODENA "Come nelle favole". Vasco rilancia la nostra figurina

"Modena Park, un evento unico che resterà per sempre negli annali della musica rock e giustamente celebrato dal Resto del Carlino". "Memorabile: una storia che non avrà mai fine", scrivono i fan di Vasco. Decine i commenti, le condivisioni e i cuori ’social’ per l’iniziativa legata ai 140 anni del nostro giornale e rilanciata ieri dallo stesso Vasco Rossi su Facebook e Instagram, dove ha postato la pagina storica del Carlino Modena, formato figurina da collezione, insieme a video e foto del concerto. Grazie alla collaborazione con il Museo della Figurina – gestito da Fondazione Ago – il Resto del Carlino ha distribuito in omaggio (ieri insieme all’edizione di Modena) un folder con 4 figurine speciali, tra cui appunto quella dedicata al concerto dei record. Era il primo luglio del 2017, quando oltre 225mila persone si radunarono al parco Ferrari per entrare, insieme a Vasco, nella leggenda. ’Come nelle favole’, un evento che fa ancora sognare. Tra l’altro, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti nei mesi scorsi ha lanciato una suggestione: "Noi prenotiamo Vasco per il 2027, quando sarà il decennale del Modena Park. Se lui vorrà tornare, ne saremo felicissimi..."

Qualsiasi sarà il futuro, potrà soltanto rafforzare, non certo cancellare, il passato. "Modena si è risvegliata capitale del rock, grazie a un evento che la città (e non solo) considera già uno spartiacque tra il prima e il dopo", scrivevamo in quel luglio di otto anni fa. La riproduzione della prima pagina, intitolata appunto ’Come nelle favole’, è diventata una figurina da collezione, sottolinea Vasco, insieme ad altri tre eventi che hanno segnato la storia della provincia di Modena: l’eccidio delle fonderie del 1950 di cui ricorre il 75esimo, il sisma del 2012 e la scomparsa del tenore Luciano Pavarotti che, proprio ieri, avrebbe compiuto 90 anni.

Valeria Selmi