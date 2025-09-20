Modena contro la storia per cercare la continuità

Siamo quasi alla retorica e ciò aiuta a comprendere quanto il Modena stia abituando bene. Mantova fa rima con conferme e con la ricerca della continuità necessaria affinché i sogni possano diventare, un giorno, realtà. Trattasi di incrocio piuttosto sentito, se non altro per la storia che ha quasi sempre fatto da cornice all’appuntamento del "Martelli", stadio che i canarini non sbancano da diversi decenni (1969). Ma Sottil sa come flirtare con i tabù da sfatare, a Genova ci ha messo una settantina di minuti a riscrivere il destino gialloblù e non è stata cosa banale. Solitamente, per questo, si viene ricordati in futuro. Detto ciò, meglio per ora fare i conti con il presente e con una sfida nella quale si affrontano i poli opposti della filosofia calcistica: da una parte l’estetica di Possanzini, dall’altra il pragmatismo del nuovo allenatore gialloblù. Il quale, si prepara a cambiare davvero poco rispetto alle prime partite. D’altronde, che motivo ci sarebbe? Se non qualche piccola variazione, quei consueti ballottaggi che probabilmente accompagneranno il campionato canarino da qui alla fine. Davanti a Chichizola ci sarà il muro composta da Tonoli, Adorni e Nieling, molto difficile da toccare in questo momento e per questo Dellavalle sa di dover sgomitare parecchio ma la sua chance arriverà.

La regia a Gerli, le incursioni a Pyyhtia e Santoro, le corsie laterali a Zanimacchia e Zampano, i due attaccanti aggiunti dello scacchiere e i due motori di entrambe le fase: il Modena aumenta i giri anche in base alle loro giocate. Di fronte una squadra con una sola vittoria all’attivo, con più di un dubbio di formazione ma con la solita voglia di stupire giocando. C’è attesa per la sfida nella sfida che vedrà protagonista Nicholas Bonfanti, ex attaccante canarino che ha affrontato da ex il Modena già con la maglia del Pisa e del Bari lo scorso anno. Lo squalo proverà a rilanciarsi con la maglia biancorossa. Può già sembrare retorica, ma il Modena sa di dover dare continuità a quello che ha costruito in fase di partenza. Certo, le aspettative si stanno alzando di gara in gara e per alcuni versi potrebbe essere qualcosa di positivo. Per altri, no. Nel senso che bisogna essere in grado di convivere con la pressione. Ma di questo parleremo più avanti. Fare i conti col presente è già un bello sforzo, fare i conti col presente significa valorizzare i sette punti conquistati e metterne, se possibile, altri tre in cascina.

Alessandro Troncone