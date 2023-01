Modena, controlli a tappeto dei carabinieri

Modena, 24 gennaio 2023 – Dai primi giorni del mese i carabinieri della compagnia di Modena, in coordinamento con la locale Prefettura, hanno intensificato i controlli nella zona di viale Crispi, via Nicolò Abate e strade limitrofe, fino al Cavalcavia Mazzoni.

In questi giorni due persone sono state denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e, una delle due, anche per violazione del divieto di accesso in aree cittadine (Daspo urbano), un 33enne è stato denunciato a piede libero perché trovato in possesso di un telefono cellulare risultato rubato a Bologna lo scorso mese di agosto.

Inoltre dal Nucleo operativo e radiomobile è stato arrestato un 23enne trovato con 52 dosi di cocaina, hashish e 1.400 euro in contanti.

“I controlli nella zona di via Crispi e nelle altre aree pubbliche prossime alla stazione ferroviaria, verranno ripetuti anche nei prossimi giorni”, informano i carabinieri.