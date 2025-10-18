Modena, debutto a Vigasio. In serie B il derby è a Carpi

A oltre 6 mesi dalla promozione la Pantarei Italia Modena torna in campo stasera per il debutto nella Serie A Silver. Visto il forfeit di Carpi, dopo oltre un decennio i gialloblù tornano a essere la prima squadra della provincia in una stagione in cui la salvezza è l’obiettivo primario. Per la truppa di Francesco Sgarbi (nella foto) il vernissage è alle 20 sul campo dei veronesi del Vigasio, una delle favorite assieme a Rubiera (ultimo innesto l’ex Carpi Daniele Soria) Belluno, Molteno e Verdeazzurro. In casa gialloblù sono 5 i volti nuovi: da Carpi l’ala Gabriele Sortino, da Rubiera Luca Bortolotti e Giacomo Boni (che ritrova il fratello Enrico), dal Bologna United Filippo Segapeli e Stefano Ragazzoni. La formula non prevede post season: la prima di ogni girone sale in A Gold, l’ultima dui ogni girone scende in B. Le altre gare del girone "A": Palazzolo-Molteno, Belluno-Verdeazzurro, Malo-Paese, San Vito Marano-Rubiera. Si gioca invece la 3^ giornata in B col derby delle 18,30 alla Fassi fra Carpine e Modena, la trasferta del Ravarino alle 18 a Rubiera e la sfida delle 20 del Rapid Nonantola sul campo di Parma, una delle favorite inaspettatamente an cora a quota zero. Le altre: Marconi-Casalgrande. Classifica: Casalgrande e Marconi 4, Rapid 3, Carpine e Ravarino 2, Modena 1, Parma e Rubiera 0.

d. s.